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Глава держави не проти, щоб харківський проспект носив ім'я Маршала Жукова

Четвер, 24 червня 2021, 22:37

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання перейменування вулиць має йти еволюційним шляхом, а вирішувати як назвати ту чи іншу вулицю має місцева громада. 

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для програми "VIP з Наталією Мосейчук"

Пряма мова: "Не робити з усього цього (різних героїв – УП) політичне питання. Не робити великі висновки саме зараз. Це еволюційний процес. Всі імена, які залишаться в історії, вони залишаться, якісь імена будуть точно стерті.

Я вважаю, що це рішення місцеве (щодо перейменування проспекту Жукова – УП). Молоде покоління Харкова вже не пам’ятає, що пов’язано із Жуковим: де там позитив, і де там негатив. Для людей зрілих, дорослих, бабусь він був маршал перемоги. Ну хай буде там ця вулиця. Пройде час".

Деталі: Зеленський каже, що децентралізація полягає не лише у збільшені місцевих бюджетів, а й в тому, щоб надати місцевій громаді можливість вибору, зокрема й щодо того, іменами яких людей називати вулиці. 

Що передувало: Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Маршала Жукова в честь правозахисника Петра Григоренка.

Передісторія:

  • У травні 2016 року голова Харківської обласної держадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки Харкова. Проспект Жукова перейменували на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).
  • 19 червня 2019 року Харківська міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова попри мітинги.
  • Після цього відбулася низка засідань судів, які скасовували перейменування.  
  • 24 лютого Харківська міськрада втретє проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова.
  • Це рішення знову оскаржили у суді. У Харківській міськраді заявили про намір оскаржити рішення суду першої інстанції.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: декомунізаціяЗеленський
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