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Глава государства не против, чтобы харковский проспект носил имя Маршала Жукова

Четверг, 24 июня 2021, 22:37

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования улиц должен идти эволюционным путем, а решать как назвать ту или иную улицу должны местные жители.

Источник: Зеленский в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук"

Прямая речь: "Не делать из всего этого (разных героев – УП) политический вопрос. Не делать большие выводы именно сейчас. Это эволюционный процесс. Все имена, которые останутся в истории, они останутся, какие-то имена будут точно стерты.

Я считаю, что это решение местное (о переименовании проспекта Жукова – УП). Молодое поколение Харькова уже не помнит, что связано с Жуковым: где там позитив, и где там негатив. Для людей зрелых, взрослых, бабушек он был маршал победы. Ну пусть будет там эта улица. Пройдет время".

Детали: Зеленский говорит, что децентрализация заключается не только в увеличении местных бюджетов, но и в том, чтобы предоставить местной общине возможность выбора, в том числе и о том, именами которых людей называть улицы.

Что предшествовало: Харьковский окружной админсуд отменил распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Маршала Жукова в честь правозащитника Петра Григоренко.

Предыстория:

  • В мае 2016 года глава Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова".
  • 19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги. В тот же день Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.
  • После этого было несколько заседаний судов, которые отменяли переименование.
  • 24 февраля Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. Это решение тоже обжаловали в суде.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: декоммунизацияЗеленский


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