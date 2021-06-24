Глава государства не против, чтобы харковский проспект носил имя Маршала Жукова

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования улиц должен идти эволюционным путем, а решать как назвать ту или иную улицу должны местные жители.

Источник: Зеленский в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук"

Прямая речь: "Не делать из всего этого (разных героев – УП) политический вопрос. Не делать большие выводы именно сейчас. Это эволюционный процесс. Все имена, которые останутся в истории, они останутся, какие-то имена будут точно стерты.

Я считаю, что это решение местное (о переименовании проспекта Жукова – УП). Молодое поколение Харькова уже не помнит, что связано с Жуковым: где там позитив, и где там негатив. Для людей зрелых, взрослых, бабушек он был маршал победы. Ну пусть будет там эта улица. Пройдет время".

Детали: Зеленский говорит, что децентрализация заключается не только в увеличении местных бюджетов, но и в том, чтобы предоставить местной общине возможность выбора, в том числе и о том, именами которых людей называть улицы.

Что предшествовало: Харьковский окружной админсуд отменил распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Маршала Жукова в честь правозащитника Петра Григоренко.

Предыстория: