ФСБ оприлюднила відео з командою "Вогонь" по британському есмінцю в Чорному морі

На поширеному ФСБ ролику видно, що на містку російського сторожового корабля попереджають екіпаж британського есмінця, що він вторгся у нібито територіальні води Росії, і вимагають залишити їх, потім прозвучала команда "Вогонь!"

Джерело: РБК

Деталі: Російські військові зафіксували перетин британським есмінцем Defender в Чорному морі кордону "російських територіальних вод поблизу Криму" і неодноразово закликали змінити курс, проте корабель не покинув цей район, випливає з відео переговорів екіпажу сторожового корабля, поширеного ФСБ.

Відео зняте на містку судна. Один з моряків повідомляє, що спочатку есмінець йшов чітко по межі. "41-я хвилина – перетнув державний кордон Російської федерації", – говорить один із членів екіпажу.

Defender передав російським морякам повідомлення, що есмінець виконує "мирний перехід" (innocent passage) відповідно до міжнародних норм.

У відповідь прозвучала вимога покинути "територіальні води Росії", "щоб уникнути інцидентів". Воно було повторене кілька разів, паралельно офіцери віддавали накази про підготовку артилерійської установки.

Російські військові повідомили британським, що відкриють вогонь, якщо Defender не покине територіальні води Росії. Вони також заявили, що "в цьому випадку Росія не буде нести відповідальність за пошкодження корабля".

Цьому передувало: 23 червня британський есмінець "Дефендер" в Чорному морі став майданчиком для спільного тренування сил спеціальних операцій України, Великої Британії та США. За даними Міноборони України, зведена абордажна група спеціальних операцій (з української сторони – 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антона Головатого) відпрацьовувала абордажні дії.

На британському есмінці HMS Defender, проти якого, за твердженням РФ, у середу було відкрито попереджувальний вогонь біля Криму, опинився кореспондент BBC, який розповів про перебіг інциденту у Чорному морі.

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