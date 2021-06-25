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ФСБ обнародовала видео с командой "Огонь" по британскому эсминцу в Черном море

Пятница, 25 июня 2021, 01:22
ФСБ обнародовала видео с командой Огонь по британскому эсминцу в Черном море

На распространенном ФСБ ролике видно, что на мостике российского сторожевого корабля предупреждают экипаж британского эсминца, что он вторгся в якобы территориальные воды России, и требуют оставить их, затем прозвучала команда "Огонь!"

Источник: РБК

Детали: Российские военные зафиксировали пересечение британским эсминцем Defender в Черном море границы "российских территориальных вод вблизи Крыма" и неоднократно призывали изменить курс, но корабль не покинул этот район, следует из видео переговоров экипажа сторожевого корабля, распространенного ФСБ.

Видео снято на мостике судна. Один из моряков сообщает, что сначала эсминец шел четко по границе. "41-я минута – пересек государственную границу Российской Федерации", – говорит один из членов экипажа.

Defender передал российским морякам сообщения, что эсминец выполняет "мирный переход" (innocent passage) в соответствии с международными нормами.

В ответ прозвучало требование покинуть "территориальные воды России", "во избежание инцидентов". Оно было повторено несколько раз, параллельно офицеры отдавали приказы о подготовке артиллерийской установки.

Российские военные сообщили британским, что откроют огонь, если Defender не покинет территориальные воды России. Они также заявили, что "в этом случае Россия не будет нести ответственность за повреждения корабля".

Этому предшествовало: 23 июня британский эсминец "Дефендер" в Черном море стал площадкой для совместной тренировки сил специальных операций Украины, Великобритании и США. По данным Минобороны Украины, сводная абордажная группа специальных операций (с украинской стороны – 73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого) отрабатывала абордажные действия.

На британском эсминце HMS Defender, против которого, по утверждению РФ, в среду было открыто предупредительный огонь возле Крыма, оказался корреспондент BBC, который рассказал о ходе инцидента в Черном море.

Предыстория:

  • Британский эсминец HMS Defender вошел в одесский порт 18 июня.
  • В украинско-американских учениях "Sea Breeze-2021" примет участие рекордное количество стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США. В учениях примут участие 32 страны, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.
  • Россия призывала США отказаться от проведения многонациональных морских военных учений "Sea Breeze 2021" в Черном море.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черное мореВеликобританияРосcия
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