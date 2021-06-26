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Через коронавірус Німеччина внесла у список "небезпечних зон" Росію і Португалію

Субота, 26 червня 2021, 02:56

Німецький інститут імені Роберта Коха повідомив, що вніс Росію і Португалію у список країн, де активно поширюються нові варіанти коронавірусу.

Джерело: DW, Reuters

Деталі: Для тих, хто в'їжджає з території цих країн, діють жорсткі правила, що включають 14-денний карантин, тривалість якого не можна скоротити після негативного тесту і який обов'язковий, у тому числі для повністю вакцинованих і які перенесли коронавірусну інфекцію.

Крім того, авіакомпаніям, залізничним та автобусним перевізникам дозволено перевозити з цих країн лише пасажирів з громадянством або дозволом на проживання Німеччини.

Раніше в цей список Німеччина внесла Великобританію.

Одночасно з цього списку виключені Нідерланди, Данія і Люксембург.

Передісторія:

  • З початку червня в Росії зростає добова кількість нових заражень COVID-19.
  • Із 12 до 20 червня у столиці РФ Москві знову ввели карантин через найвищі з грудня 2020 року епідемічні показники. 
  • 13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій коронавірусу.
  • Більше 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за добу 24 червня, померли 98 пацієнтів. Число смертей четвертий день поспіль б'є рекорд за весь період пандемії.

Нагадаємо: Німеччина з 25 червня дозволяє в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

Теми: НімеччинаРосіяПортугаліякоронавірус


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