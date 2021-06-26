Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через коронавірус Німеччина внесла у список "небезпечних зон" Росію і Португалію

Субота, 26 червня 2021, 02:56
Через коронавірус Німеччина внесла у список небезпечних зон Росію і Португалію

Німецький інститут імені Роберта Коха повідомив, що вніс Росію і Португалію у список країн, де активно поширюються нові варіанти коронавірусу.

Джерело: DW, Reuters

Деталі: Для тих, хто в'їжджає з території цих країн, діють жорсткі правила, що включають 14-денний карантин, тривалість якого не можна скоротити після негативного тесту і який обов'язковий, у тому числі для повністю вакцинованих і які перенесли коронавірусну інфекцію.

Крім того, авіакомпаніям, залізничним та автобусним перевізникам дозволено перевозити з цих країн лише пасажирів з громадянством або дозволом на проживання Німеччини.

Раніше в цей список Німеччина внесла Великобританію.

Одночасно з цього списку виключені Нідерланди, Данія і Люксембург.

Передісторія:

  • З початку червня в Росії зростає добова кількість нових заражень COVID-19.
  • Із 12 до 20 червня у столиці РФ Москві знову ввели карантин через найвищі з грудня 2020 року епідемічні показники. 
  • 13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій коронавірусу.
  • Більше 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за добу 24 червня, померли 98 пацієнтів. Число смертей четвертий день поспіль б'є рекорд за весь період пандемії.

Нагадаємо: Німеччина з 25 червня дозволяє в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаРосіяПортугаліякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Німеччина
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: