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Из-за коронавируса Германия внесла в список "опасных зон" Россию и Португалию

Суббота, 26 июня 2021, 02:56
Из-за коронавируса Германия внесла в список опасных зон Россию и Португалию

Немецкий институт имени Роберта Коха сообщил, что внес Россию и Португалию в список стран, где активно распространяются новые варианты коронавируса.

Источник: DW, Reuters

Детали: Для тех, кто въезжает с территории этих стран, действуют жесткие правила, включающие 14-дневный карантин, продолжительность которого нельзя сократить после негативного теста и который обязателен, в том числе для полностью вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию.

Кроме того, авиакомпаниям, железнодорожным и автобусным перевозчикам разрешено перевозить из этих стран только пассажиров с гражданством или видом на жительство Германии.

Ранее в этот список Германия внесла Великобританию.

Одновременно из этого списка исключены Нидерланды, Дания и Люксембург.

Предыстория:

  • С начала июня в России растет суточное количество новых заражений COVID-19.
  • С 12 до 20 июня в столице РФ Москве снова ввели карантин из-за самых высоких с декабря 2020 года эпидемических показателей.
  • 13 июня в России заявили о наличии новых, оригинальных мутаций коронавируса.
  • Более 7,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки 24 июня, умерли 98 пациентов. Число смертей четвертый день подряд бьет рекорд за весь период пандемии.

Напомним: Германия с 25 июня разрешает въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияРосcияПортугалиякоронавирус
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