Канада заявляє, що штам Delta може спричинити новий спалах covid

Представники охорони здоров'я Канади заявили, що більш небезпечний штам коронавірусу Delta може спричинити новий сплеск хвороби – більший за очікуваний.

Джерело:Reuters

Пряма мова прем'єр-міністра Джастіна Трюдо: "Оскільки люди отримували щеплення, оскільки люди сиділи вдома і дотримувались правил карантину, нинішня ситуація є досить обнадійливою".

Деталі: Канадські провінції знову відкривають бізнес, адже більше 76% канадців, які мають на це право, отримали принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу, а більше 26% - другу.

Але Тереза Там, головний медик країни, сказала, що потрібно тримати процес на контролі, оскільки відновлення бізнесу збільшить кількість контактів на 50% і більше.

Варіант Delta знову розгортає випадки захворювання у Великобританії, зазначила Там, закликаючи канадців до подальшого вакцинування, що, на її думку, може допомогти протидіяти варіанту Delta.

За даними фахівців, до середини наступного тижня Канада отримає достатню кількість вакцин, щоб повністю імунізувати 75% свого 38-мільйонного населення.

Передісторія: