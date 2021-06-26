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Канада заявляє, що штам Delta може спричинити новий спалах covid

Субота, 26 червня 2021, 03:45

Представники охорони здоров'я Канади заявили, що більш небезпечний штам коронавірусу Delta може спричинити новий сплеск хвороби – більший за очікуваний.

Джерело:Reuters

Пряма мова прем'єр-міністра Джастіна Трюдо: "Оскільки люди отримували щеплення, оскільки люди сиділи вдома і дотримувались правил карантину, нинішня ситуація є досить обнадійливою".

Деталі: Канадські провінції знову відкривають бізнес, адже більше 76% канадців, які мають на це право, отримали принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу, а більше 26% - другу.

Але Тереза Там, головний медик країни, сказала, що потрібно тримати процес на контролі, оскільки відновлення бізнесу збільшить кількість контактів на 50% і більше.

Варіант Delta знову розгортає випадки захворювання у Великобританії, зазначила Там, закликаючи канадців до подальшого вакцинування, що, на її думку, може допомогти протидіяти варіанту Delta.

За даними фахівців, до середини наступного тижня Канада отримає достатню кількість вакцин, щоб повністю імунізувати 75% свого 38-мільйонного населення.

Передісторія:

  • У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
  • 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа". 
  • За даними ЗМІ, станом на 14 червня варіант коронавірусу "Дельта" виявили в 74 країнах. Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.
  • 21 червня індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавірусу, який отримав назву Delta-plus.

Теми: Канадакоронавірус


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