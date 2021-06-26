Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канада заявляет, что штамм Delta может вызвать новую вспышку covid

Суббота, 26 июня 2021, 03:45

Представители здравоохранения Канады заявили, что более опасный штамм коронавируса Delta может вызвать новый всплеск болезни - больше ожидаемого.

Источник: Reuters

Прямая речь премьер-министра Джастина Трюдо: "Поскольку люди получали прививки, поскольку люди сидели дома и соблюдали правила карантина, нынешняя ситуация является достаточно обнадеживающей".

Детали: Канадские провинции вновь открывают бизнес, ведь более 76% канадцев, которые имеют на это право, получили по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса, а более 26% - вторую.

Но Тереза Там, главный медик страны, сказала, что нужно держать процесс под контролем, поскольку восстановление бизнеса увеличит количество контактов на 50% и более.

Вариант "Дельта" снова разворачивает случаи заболевания в Великобритании, отметила Там, призывая канадцев к дальнейшей вакцинации, что, по ее мнению, может помочь противодействовать варианту Delta.

По данным специалистов, к середине следующей недели Канада получит достаточное количество вакцин, чтобы полностью иммунизировать 75% своего 38-миллионного населения.

Предыстория:

  • В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.
  • 31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".
  • По данным СМИ, по состоянию на 14 июня вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 74 странах. Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.
  • 21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название Delta-plus.

Темы: Канадакоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Маршрутки в Киеве: большинство перевозчиков не допустили к конкурсу, его пытались сорвать

Посол объяснила, почему Германия отказывает Украине в вооружении

США и Германия планируют помочь Украине после запуска "Северного потока-2" – СМИ

Вакцинация в Украине второй день подряд бьет рекорды

Коронавирус: уменьшилось количество новых больных и смертей

На Донбассе от осколочного ранения погиб украинский военный

Все новости...
Канада
Катастрофа МАУ: Канада будет настаивать на ответственности Ирана
Канада объявила о смягчении ограничений на поездки для вакцинированных граждан
В Канаде пронесся торнадо, есть погибший
Последние новости
16:52
Половина украинцев готовы полностью отказаться от наличных
16:40
В Британии выпустили памятную монету в честь принца Филиппа
16:29
В ПриватБанке из-за сбоя списали деньги с клиентов
16:20
Маршрутки в Киеве: большинство перевозчиков не допустили к конкурсу, его пытались сорвать
15:52
В ПриватБанке изменили правила к использованию электронной подписи
15:49
Киевлян предупредили о грозе
15:34
Кандидат в Бундестаг родом из Украины ушла с должностей после провала на съезде партии
15:16
Меркель считает, что в ЕС существует серьезная проблема с Венгрией
15:04
Telegram добавил новые функции
14:22
В Чехии досрочно начал действовать новый раунд послаблений карантина
Все новости...