Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада заявляет, что штамм Delta может вызвать новую вспышку covid

Суббота, 26 июня 2021, 03:45
Канада заявляет, что штамм Delta может вызвать новую вспышку covid

Представители здравоохранения Канады заявили, что более опасный штамм коронавируса Delta может вызвать новый всплеск болезни - больше ожидаемого.

Источник: Reuters

Прямая речь премьер-министра Джастина Трюдо: "Поскольку люди получали прививки, поскольку люди сидели дома и соблюдали правила карантина, нынешняя ситуация является достаточно обнадеживающей".

Детали: Канадские провинции вновь открывают бизнес, ведь более 76% канадцев, которые имеют на это право, получили по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса, а более 26% - вторую.

Но Тереза Там, главный медик страны, сказала, что нужно держать процесс под контролем, поскольку восстановление бизнеса увеличит количество контактов на 50% и более.

Вариант "Дельта" снова разворачивает случаи заболевания в Великобритании, отметила Там, призывая канадцев к дальнейшей вакцинации, что, по ее мнению, может помочь противодействовать варианту Delta.

По данным специалистов, к середине следующей недели Канада получит достаточное количество вакцин, чтобы полностью иммунизировать 75% своего 38-миллионного населения.

Предыстория:

  • В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.
  • 31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".
  • По данным СМИ, по состоянию на 14 июня вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 74 странах. Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.
  • 21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название Delta-plus.

Темы: Канадакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Канада
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: