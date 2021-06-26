Канада заявляет, что штамм Delta может вызвать новую вспышку covid
Представители здравоохранения Канады заявили, что более опасный штамм коронавируса Delta может вызвать новый всплеск болезни - больше ожидаемого.
Источник: Reuters
Прямая речь премьер-министра Джастина Трюдо: "Поскольку люди получали прививки, поскольку люди сидели дома и соблюдали правила карантина, нынешняя ситуация является достаточно обнадеживающей".
Детали: Канадские провинции вновь открывают бизнес, ведь более 76% канадцев, которые имеют на это право, получили по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса, а более 26% - вторую.
Но Тереза Там, главный медик страны, сказала, что нужно держать процесс под контролем, поскольку восстановление бизнеса увеличит количество контактов на 50% и более.
Вариант "Дельта" снова разворачивает случаи заболевания в Великобритании, отметила Там, призывая канадцев к дальнейшей вакцинации, что, по ее мнению, может помочь противодействовать варианту Delta.
По данным специалистов, к середине следующей недели Канада получит достаточное количество вакцин, чтобы полностью иммунизировать 75% своего 38-миллионного населения.
Предыстория:
- В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.
- 31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".
- По данным СМИ, по состоянию на 14 июня вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 74 странах. Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.
- 21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название Delta-plus.