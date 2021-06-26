Канада заявляет, что штамм Delta может вызвать новую вспышку covid

Представители здравоохранения Канады заявили, что более опасный штамм коронавируса Delta может вызвать новый всплеск болезни - больше ожидаемого.

Источник: Reuters

Прямая речь премьер-министра Джастина Трюдо: "Поскольку люди получали прививки, поскольку люди сидели дома и соблюдали правила карантина, нынешняя ситуация является достаточно обнадеживающей".

Детали: Канадские провинции вновь открывают бизнес, ведь более 76% канадцев, которые имеют на это право, получили по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса, а более 26% - вторую.

Но Тереза Там, главный медик страны, сказала, что нужно держать процесс под контролем, поскольку восстановление бизнеса увеличит количество контактов на 50% и более.

Вариант "Дельта" снова разворачивает случаи заболевания в Великобритании, отметила Там, призывая канадцев к дальнейшей вакцинации, что, по ее мнению, может помочь противодействовать варианту Delta.

По данным специалистов, к середине следующей недели Канада получит достаточное количество вакцин, чтобы полностью иммунизировать 75% своего 38-миллионного населения.

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