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У ВООЗ знову просять багаті країни дати вакцину бідним

Субота, 26 червня 2021, 08:18

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає багаті країни, які вже перейшли до вакцинації від коронавірусу молоді, поділитись вакциною із бідними країни, де не вистачає доз для щеплення осіб з групи ризику. 

Джерело: очільник ВООЗ Тедрос Адханом, цитує Reuters

Пряма мова: "Наш світ терпить поразку, як і глобальна спільнота...Я маю на увазі, що таке ставлення має піти в минуле. Проблема зараз не в поставках, просто дайте нам вакцини". 

Деталі: За словами гендиректора ВООЗ, ситуація в Африці "дуже небезпечна", оскільки за минулий тиждень кількість летальних випадків та нових заражень зростал на майже 40%. 

Які саме конкретно країни мають ділитись вакциною Тедрос не сказав. Проте він вважає, що така ситуація несправедлива та посилює нерівність. 

Що передувало: Це не вперше, коли у ВООЗ закликають багаті країни ділитись вакциною проти коронавірусу із бідними. Там вважають, що держави, які почали вакцинувати дітей, в яких менших ризик захворіти на COVID-19, могли б надати вакцину тим, хто не може вакцинувати пріоритетні групи. 

Нагадаємо:

  • Наприкінці березня у ВООЗ назвали "катастрофічним моральним провалом" розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами.
  • У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
  • 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа". 

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація


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