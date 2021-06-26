У ВООЗ знову просять багаті країни дати вакцину бідним
Всесвітня організація охорони здоров’я закликає багаті країни, які вже перейшли до вакцинації від коронавірусу молоді, поділитись вакциною із бідними країни, де не вистачає доз для щеплення осіб з групи ризику.
Джерело: очільник ВООЗ Тедрос Адханом, цитує Reuters
Пряма мова: "Наш світ терпить поразку, як і глобальна спільнота...Я маю на увазі, що таке ставлення має піти в минуле. Проблема зараз не в поставках, просто дайте нам вакцини".
Деталі: За словами гендиректора ВООЗ, ситуація в Африці "дуже небезпечна", оскільки за минулий тиждень кількість летальних випадків та нових заражень зростал на майже 40%.
Які саме конкретно країни мають ділитись вакциною Тедрос не сказав. Проте він вважає, що така ситуація несправедлива та посилює нерівність.
Що передувало: Це не вперше, коли у ВООЗ закликають багаті країни ділитись вакциною проти коронавірусу із бідними. Там вважають, що держави, які почали вакцинувати дітей, в яких менших ризик захворіти на COVID-19, могли б надати вакцину тим, хто не може вакцинувати пріоритетні групи.
Нагадаємо:
- Наприкінці березня у ВООЗ назвали "катастрофічним моральним провалом" розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами.
- У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
- 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа".