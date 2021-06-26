У ВООЗ знову просять багаті країни дати вакцину бідним

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає багаті країни, які вже перейшли до вакцинації від коронавірусу молоді, поділитись вакциною із бідними країни, де не вистачає доз для щеплення осіб з групи ризику.

Джерело: очільник ВООЗ Тедрос Адханом, цитує Reuters

Пряма мова: "Наш світ терпить поразку, як і глобальна спільнота...Я маю на увазі, що таке ставлення має піти в минуле. Проблема зараз не в поставках, просто дайте нам вакцини".

Деталі: За словами гендиректора ВООЗ, ситуація в Африці "дуже небезпечна", оскільки за минулий тиждень кількість летальних випадків та нових заражень зростал на майже 40%.

Які саме конкретно країни мають ділитись вакциною Тедрос не сказав. Проте він вважає, що така ситуація несправедлива та посилює нерівність.

Що передувало: Це не вперше, коли у ВООЗ закликають багаті країни ділитись вакциною проти коронавірусу із бідними. Там вважають, що держави, які почали вакцинувати дітей, в яких менших ризик захворіти на COVID-19, могли б надати вакцину тим, хто не може вакцинувати пріоритетні групи.

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