ВОЗ снова просит богатые страны дать вакцину бедным
Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны, которые уже перешли к вакцинации от коронавируса молодежи, поделиться вакциной с бедными страны, где не хватает доз для прививки лиц из группы риска.
Источник: глава ВОЗ Тедрос Адханом, цитирует Reuters
Прямая речь: "Наш мир терпит поражение, как и глобальная сообщество ... Я имею в виду, что такое отношение должно уйти в прошлое. Проблема сейчас не в поставках, просто дайте нам вакцины".
Детали: По словам гендиректора ВОЗ, ситуация в Африке "очень опасна", поскольку за прошедшую неделю количество летальных случаев и новых заражений выросло почти на 40%.
Какие конкретно страны должны делиться вакциной Тедрос не сказал. Однако он считает, что такая ситуация несправедлива и усиливает неравенство.
Что предшествовало: Это не первый раз, когда в ВОЗ призывают богатые страны делиться вакциной против коронавируса с бедными. Там считают, что государства, которые начали вакцинировать детей, у которых меньших риск заболеть COVID-19, могли бы предоставить вакцину тем, кто не может вакцинировать приоритетные группы.
Напомним:
- В конце марта в ВОЗ назвали "катастрофическим моральным провалом" разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами.
- В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.
- 31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".