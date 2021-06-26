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ВОЗ снова просит богатые страны дать вакцину бедным

Суббота, 26 июня 2021, 08:18

Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны, которые уже перешли к вакцинации от коронавируса молодежи, поделиться вакциной с бедными страны, где не хватает доз для прививки лиц из группы риска.

Источник: глава ВОЗ Тедрос Адханом, цитирует Reuters

Прямая речь: "Наш мир терпит поражение, как и глобальная сообщество ... Я имею в виду, что такое отношение должно уйти в прошлое. Проблема сейчас не в поставках, просто дайте нам вакцины".

Детали: По словам гендиректора ВОЗ, ситуация в Африке "очень опасна", поскольку за прошедшую неделю количество летальных случаев и новых заражений выросло почти на 40%.

Какие конкретно страны должны делиться вакциной Тедрос не сказал. Однако он считает, что такая ситуация несправедлива и усиливает неравенство.

Что предшествовало: Это не первый раз, когда в ВОЗ призывают богатые страны делиться вакциной против коронавируса с бедными. Там считают, что государства, которые начали вакцинировать детей, у которых меньших риск заболеть COVID-19, могли бы предоставить вакцину тем, кто не может вакцинировать приоритетные группы.

Напомним:

  • В конце марта в ВОЗ назвали "катастрофическим моральным провалом" разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами.
  • В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.
  • 31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа". 

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинация


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