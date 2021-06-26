ВОЗ снова просит богатые страны дать вакцину бедным

Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны, которые уже перешли к вакцинации от коронавируса молодежи, поделиться вакциной с бедными страны, где не хватает доз для прививки лиц из группы риска.

Источник: глава ВОЗ Тедрос Адханом, цитирует Reuters

Прямая речь: "Наш мир терпит поражение, как и глобальная сообщество ... Я имею в виду, что такое отношение должно уйти в прошлое. Проблема сейчас не в поставках, просто дайте нам вакцины".

Детали: По словам гендиректора ВОЗ, ситуация в Африке "очень опасна", поскольку за прошедшую неделю количество летальных случаев и новых заражений выросло почти на 40%.

Какие конкретно страны должны делиться вакциной Тедрос не сказал. Однако он считает, что такая ситуация несправедлива и усиливает неравенство.

Что предшествовало: Это не первый раз, когда в ВОЗ призывают богатые страны делиться вакциной против коронавируса с бедными. Там считают, что государства, которые начали вакцинировать детей, у которых меньших риск заболеть COVID-19, могли бы предоставить вакцину тем, кто не может вакцинировать приоритетные группы.

Напомним: