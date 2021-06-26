Окуповану Ялту знову затопило

У Ялті в окупованому Криму знову пройшов сильний дощ, жителі повідомляють про підтоплення.

Джерело: "Інтерфакс", "головне управління МНС Росії по Криму"

Ялта . 26.06.21 Опять ливень pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021

Дослівно "МНС": "Станом на 16.00 до служб порятунку надійшла інформація про підтоплення ряду територій в м. Ялта. Підрозділи МНС Росії проводять перевірку інформації, що надійшла, здійснюють комплекс заходів з ліквідації підтоплень".

Деталі: "Інтерфакс" із посиланням на відео з соцмереж повідомляє, що деякі дороги Ялти знову перетворилися на річки – води було приблизно до середини колеса легкових автомобілів, на одній з вулиць потік зніс екскаватор, на в'їздах до міста утворилися затори.

Очевидці повідомляють, що річки виходять з берегів і вже є заново підтоплені будинки.

Керівник "кримського гідрометцентру" Тетяна Любецька повідомила "Інтерфаксу", що в суботу за кілька годин в Ялті випало 19 мм опадів при нормі для червня в 42 мм.

Ялта сейчас . Ломоносова (прошлый эпицентр паводка с унесенными авто) pic.twitter.com/AnjsBP7Rli — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021

Відзначається, що злива з грозою тривала в Ялті приблизно дві години, окупаційна влада міста зібрала оперативний штаб.

"головне управління МНС Росії по Криму"

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