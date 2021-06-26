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Окуповану Ялту знову затопило

Субота, 26 червня 2021, 19:59
Окуповану Ялту знову затопило
"головне управління МНС Росії по Криму"

У Ялті в окупованому Криму знову пройшов сильний дощ, жителі повідомляють про підтоплення.

Джерело: "Інтерфакс", "головне управління МНС Росії по Криму"

Дослівно "МНС": "Станом на 16.00 до служб порятунку надійшла інформація про підтоплення ряду територій в м. Ялта. Підрозділи МНС Росії проводять перевірку інформації, що надійшла, здійснюють комплекс заходів з ліквідації підтоплень".

Деталі: "Інтерфакс" із посиланням на відео з соцмереж повідомляє, що деякі дороги Ялти знову перетворилися на річки – води було приблизно до середини колеса легкових автомобілів, на одній з вулиць потік зніс екскаватор, на в'їздах до міста утворилися затори.

Очевидці повідомляють, що річки виходять з берегів і вже є заново підтоплені будинки.

Керівник "кримського гідрометцентру" Тетяна Любецька повідомила "Інтерфаксу", що в суботу за кілька годин в Ялті випало 19 мм опадів при нормі для червня в 42 мм.

Відзначається, що злива з грозою тривала в Ялті приблизно дві години, окупаційна влада міста зібрала оперативний штаб.

 
"головне управління МНС Росії по Криму"

Передісторія:

  • 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим надзвичайної ситуації.
  • 18 червня вже у Ялті через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації. 
  • Так званий глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що через повені загинула  людина.
  • Сильні дощі, які в середині червня призвели до затоплення міст в окупованому Росією Криму, також завдали більше 2 млн рублів збитку сільському господарству окупантів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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