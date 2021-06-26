Окуповану Ялту знову затопило
У Ялті в окупованому Криму знову пройшов сильний дощ, жителі повідомляють про підтоплення.
Джерело: "Інтерфакс", "головне управління МНС Росії по Криму"
Ялта . 26.06.21 Опять ливень pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021
Дослівно "МНС": "Станом на 16.00 до служб порятунку надійшла інформація про підтоплення ряду територій в м. Ялта. Підрозділи МНС Росії проводять перевірку інформації, що надійшла, здійснюють комплекс заходів з ліквідації підтоплень".
Деталі: "Інтерфакс" із посиланням на відео з соцмереж повідомляє, що деякі дороги Ялти знову перетворилися на річки – води було приблизно до середини колеса легкових автомобілів, на одній з вулиць потік зніс екскаватор, на в'їздах до міста утворилися затори.
Очевидці повідомляють, що річки виходять з берегів і вже є заново підтоплені будинки.
#Крым #Ялта— Крымская ласточка (@lastochkaCr) June 26, 2021
Дождь. На улице Ломоносова смыло экскаватор. pic.twitter.com/7VWB6b4KEl
Керівник "кримського гідрометцентру" Тетяна Любецька повідомила "Інтерфаксу", що в суботу за кілька годин в Ялті випало 19 мм опадів при нормі для червня в 42 мм.
Ялта сейчас . Ломоносова (прошлый эпицентр паводка с унесенными авто) pic.twitter.com/AnjsBP7Rli— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021
Відзначається, що злива з грозою тривала в Ялті приблизно дві години, окупаційна влада міста зібрала оперативний штаб.
Передісторія:
- 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим надзвичайної ситуації.
- 18 червня вже у Ялті через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації.
- Так званий глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що через повені загинула людина.
- Сильні дощі, які в середині червня призвели до затоплення міст в окупованому Росією Криму, також завдали більше 2 млн рублів збитку сільському господарству окупантів.