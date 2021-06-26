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Оккупированную Ялту опять затопило

Суббота, 26 июня 2021, 19:59
"главное управление МЧС России по Крыму"

В Ялте в оккупированном Крыму снова прошел сильный дождь, жители сообщают о подтоплениях.

Источник: "Интерфакс", "главное управление МЧС России по Крыму"

Дословно "МЧС": "По состоянию на 16.00 в службы спасения поступила информация о подтоплении ряда территорий в г. Ялта. Подразделения МЧС России проводят проверку поступившей информации, осуществляют комплекс мероприятий по ликвидации подтоплений".

Детали: "Интерфакс" со ссылкой на видео из соцсетей сообщает, что некоторые дороги Ялты снова превратились в реки – воды было примерно до середины колеса легковых автомобилей, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки.

Очевидцы сообщают, что реки выходят из берегов и уже есть заново подтопленные дома.

Руководитель "крымского гидрометцентра" Татьяна Любецкая сообщила "Интерфаксу", что в субботу за несколько часов в Ялте выпало 19 мм осадков при норме для июня в 42 мм.

Отмечается, что ливень с грозой продолжался в Ялте примерно два часа, оккупационная власть города собрали оперативный штаб.

 
"главное управление МЧС России по Крыму"

Предыстория:

  • 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".
  • 18 июня уже в Ялте из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Так называемый глава оккупационной администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб человек.

Темы: Крым


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