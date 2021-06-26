Оккупированную Ялту опять затопило

В Ялте в оккупированном Крыму снова прошел сильный дождь, жители сообщают о подтоплениях.

Источник: "Интерфакс", "главное управление МЧС России по Крыму"

Ялта . 26.06.21 Опять ливень pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021

Дословно "МЧС": "По состоянию на 16.00 в службы спасения поступила информация о подтоплении ряда территорий в г. Ялта. Подразделения МЧС России проводят проверку поступившей информации, осуществляют комплекс мероприятий по ликвидации подтоплений".

Детали: "Интерфакс" со ссылкой на видео из соцсетей сообщает, что некоторые дороги Ялты снова превратились в реки – воды было примерно до середины колеса легковых автомобилей, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки.

Очевидцы сообщают, что реки выходят из берегов и уже есть заново подтопленные дома.

Руководитель "крымского гидрометцентра" Татьяна Любецкая сообщила "Интерфаксу", что в субботу за несколько часов в Ялте выпало 19 мм осадков при норме для июня в 42 мм.

Ялта сейчас . Ломоносова (прошлый эпицентр паводка с унесенными авто) pic.twitter.com/AnjsBP7Rli — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021

Отмечается, что ливень с грозой продолжался в Ялте примерно два часа, оккупационная власть города собрали оперативный штаб.

"главное управление МЧС России по Крыму"

Предыстория: