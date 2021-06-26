Оккупированную Ялту опять затопило
В Ялте в оккупированном Крыму снова прошел сильный дождь, жители сообщают о подтоплениях.
Источник: "Интерфакс", "главное управление МЧС России по Крыму"
Ялта . 26.06.21 Опять ливень pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021
Дословно "МЧС": "По состоянию на 16.00 в службы спасения поступила информация о подтоплении ряда территорий в г. Ялта. Подразделения МЧС России проводят проверку поступившей информации, осуществляют комплекс мероприятий по ликвидации подтоплений".
Детали: "Интерфакс" со ссылкой на видео из соцсетей сообщает, что некоторые дороги Ялты снова превратились в реки – воды было примерно до середины колеса легковых автомобилей, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки.
Очевидцы сообщают, что реки выходят из берегов и уже есть заново подтопленные дома.
#Крым #Ялта— Крымская ласточка (@lastochkaCr) June 26, 2021
Дождь. На улице Ломоносова смыло экскаватор. pic.twitter.com/7VWB6b4KEl
Руководитель "крымского гидрометцентра" Татьяна Любецкая сообщила "Интерфаксу", что в субботу за несколько часов в Ялте выпало 19 мм осадков при норме для июня в 42 мм.
Ялта сейчас . Ломоносова (прошлый эпицентр паводка с унесенными авто) pic.twitter.com/AnjsBP7Rli— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021
Отмечается, что ливень с грозой продолжался в Ялте примерно два часа, оккупационная власть города собрали оперативный штаб.
Предыстория:
- 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".
- 18 июня уже в Ялте из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Так называемый глава оккупационной администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб человек.