ВООЗ закликає повністю вакцинованих не нехтувати масками — це пов’язане з “Дельтою”

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала повністю вакцинованих людей продовжувати носити маски, зберігати фізичну дистанцію і застосовувати інші заходи безпеки при пандемії COVID-19 – це пов’язане з поширення дуже заразного варіанту "Дельта" у світі.

Джерело: CNBC з посиланням на заступницю гендиректора ВООЗ з доступу до ліків і товарів медичного призначення Маріанджелу Сімао

Пряма мова: "Люди не можуть почувати себе в безпеці тільки тому, що вони отримали дві дози. Вони як і раніше потребують захисту…

Одна вакцина не зупинить передачу інфекції в співтоваристві. Люди повинні постійно носити маски, перебувати в вентильованих приміщеннях, дотримуватися гігієни рук ... фізичної дистанції, уникати скупчення людей. Це як і раніше залишається надзвичайно важливим, навіть якщо ви вакциновані, коли передача вірусу в співтоваристві триває".

Деталі: Як повідомляється, навіть повністю щепленим людям потрібно проявляти обережність, адже велика частина населення світу залишається невакцинованою, а дуже заразні варіанти, такі як "Дельта", поширюються в низці країн, викликаючи спалахи захворюваності.

Коментарі організації надходять в зв'язку з тим, що деякі країни, в тому числі США, значною мірою відмовилися від масок і обмежень, пов'язаних з пандемією, оскільки вакцини допомогли знизити кількість нових інфекцій і смертей.

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