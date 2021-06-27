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ВООЗ закликає повністю вакцинованих не нехтувати масками — це пов’язане з “Дельтою”

Неділя, 27 червня 2021, 03:50
ВООЗ закликає повністю вакцинованих не нехтувати масками — це пов’язане з “Дельтою”

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала повністю вакцинованих людей продовжувати носити маски, зберігати фізичну  дистанцію і застосовувати інші заходи безпеки при пандемії COVID-19 – це пов’язане з поширення дуже  заразного варіанту "Дельта" у світі.

Джерело: CNBC з посиланням на  заступницю гендиректора ВООЗ з доступу до ліків і товарів медичного призначення Маріанджелу Сімао

Пряма мова: "Люди не можуть почувати себе в безпеці тільки тому, що вони отримали дві дози. Вони як і раніше потребують захисту…

Одна вакцина не зупинить передачу інфекції в співтоваристві. Люди повинні постійно носити маски, перебувати в вентильованих приміщеннях, дотримуватися гігієни рук ... фізичної дистанції, уникати скупчення людей. Це як і раніше залишається надзвичайно важливим, навіть якщо ви вакциновані, коли передача вірусу в співтоваристві триває".

Деталі: Як повідомляється, навіть повністю щепленим людям потрібно проявляти обережність, адже велика частина населення світу залишається невакцинованою, а дуже заразні варіанти, такі як "Дельта", поширюються в низці країн, викликаючи спалахи захворюваності.

Коментарі організації надходять в зв'язку з тим, що деякі країни, в тому числі США, значною мірою відмовилися від масок і обмежень, пов'язаних з пандемією, оскільки вакцини допомогли знизити кількість нових інфекцій і смертей.

Знати більше: Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Передісторія:

  • Варіант "Дельта" вперше виявили в Індії.
  • Вважається, що "Дельта" заразніший, ніж варіант B.1.1.7 "Альфа", який вперше виявили в Кенті, і дещо більш стійкий до вакцин проти COVID-19, особливо після лише однієї дози.
  • Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США. Станом на 15 червня "Дельту" виявили в 74 країнах. Є побоювання, що в країнах світу, що розвиваються, з менш надійними системами моніторингу варіант "Дельта", можливо, вже отримав набагато більше поширення, ніж повідомлялося.
  • Станом на 23 червня два випадки зараження "Дельтою" зафіксували в Україні.
  • За повідомленням ВООЗ, варіант "Дельта" стає домінуючим варіантом у світі.

Теми: коронавірус
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