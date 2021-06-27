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ВОЗ призывает полностью вакцинированных не пренебрегать масками — это связано с "Дельтой"

Воскресенье, 27 июня 2021, 03:50
ВОЗ призывает полностью вакцинированных не пренебрегать масками — это связано с Дельтой

Всемирная организация здравоохранения призвала полностью вакцинированных людей продолжать носить маски, сохранять физическую дистанцию ​​и применять другие меры безопасности при пандемии COVID-19 - это связано с распространением очень заразного варианта "Дельта" в мире.

Источник: CNBC со ссылкой на заступника гендиректора ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения Марианджелу Симао

Прямая речь: "Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Они по-прежнему нуждаются в защите...

Одна вакцина не остановит передачу инфекции в сообществе. Люди должны постоянно носить маски, находиться в вентилируемых помещениях, соблюдать гигиену рук... физическую дистанцию, избегать скопления людей. Это по-прежнему остается чрезвычайно важным, даже если вы вакцинированы, когда передача вируса в сообществе продолжается".

Детали: Как сообщается, даже полностью привитым людям нужно проявлять осторожность, ведь большая часть населения мира остается невакцинированной, а очень заразные варианты, такие как "Дельта", распространяются в ряде стран, вызывая вспышки заболеваемости.

Комментарии организации поступают в связи с тем, что некоторые страны, в том числе США, в значительной степени отказались от масок и ограничений, связанных с пандемией, поскольку вакцины помогли снизить количество новых инфекций и смертей.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Предыстория:

  • Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
  • Считается, что "Дельта" заразнее, чем вариант B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте, и несколько более устойчив к вакцинам против COVID-19, особенно после только одной дозы.
  • Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США. По состоянию на 15 июня "Дельту" обнаружили в 74 странах. Есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга вариант "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем сообщалось.
  • По состоянию на 23 июня два случая заражения "Дельтой" зафиксировали в Украине.
  • По сообщению ВОЗ, вариант "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире.

Темы: коронавирус
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