ВОЗ призывает полностью вакцинированных не пренебрегать масками — это связано с "Дельтой"

Всемирная организация здравоохранения призвала полностью вакцинированных людей продолжать носить маски, сохранять физическую дистанцию ​​и применять другие меры безопасности при пандемии COVID-19 - это связано с распространением очень заразного варианта "Дельта" в мире.

Источник: CNBC со ссылкой на заступника гендиректора ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения Марианджелу Симао

Прямая речь: "Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Они по-прежнему нуждаются в защите...

Одна вакцина не остановит передачу инфекции в сообществе. Люди должны постоянно носить маски, находиться в вентилируемых помещениях, соблюдать гигиену рук... физическую дистанцию, избегать скопления людей. Это по-прежнему остается чрезвычайно важным, даже если вы вакцинированы, когда передача вируса в сообществе продолжается".

Детали: Как сообщается, даже полностью привитым людям нужно проявлять осторожность, ведь большая часть населения мира остается невакцинированной, а очень заразные варианты, такие как "Дельта", распространяются в ряде стран, вызывая вспышки заболеваемости.

Комментарии организации поступают в связи с тем, что некоторые страны, в том числе США, в значительной степени отказались от масок и ограничений, связанных с пандемией, поскольку вакцины помогли снизить количество новых инфекций и смертей.

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