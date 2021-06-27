Паспорта РФ для ОРДЛО: Киев отреагировал на оправдания Москвы

МИД Украины называет действия России по выдаче паспортов РФ украинцам на оккупированных территориях распространением шовинистической идеологии "русского мира".

Источник: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии Украинской правде

Детали: Представительница МИД России Мария Захарова 26 июня заявила, что "логику и претензии" президента Украины Владимира Зеленского в вопросе раздачи российских паспортов жителям ОРДЛО "понять трудно". И добавила, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства "является вынужденным гуманитарным мероприятием".

В ответ на это украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что "можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому "трудно понять" последствия деструктивной российской политики".

Николенко отметил, что российская паспортизация – это испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира", а также элемент российских гибридных тактик против соседних государств – под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии.

По данным украинского МИД, за два года более полумиллиона жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта.

Прямая речь: "Таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. При этом российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. В таких условиях громкие призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядят особенно циничными и не имеющими ничего общего с реальностью".

Дополнительно: В МИД считают, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе, поскольку даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть "карту российского гражданства" и фактически, это – российская бомба замедленного действия.

Напомним: