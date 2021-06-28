Смертність від Covid у Росії: в Москві та Петербурзі – нові рекорди

За останню добу в двох найбільших містах Росії від коронавірусу померли 234 людини, з них 124 в Москві, і 110 в Санкт-Перетербурзі.

Джерело: РБК

Деталі: У Росії вирує епідемія Covid, фахівці пов'язують це з поширенням в країні високоінфекційного штаму "Дельта".

У неділю в Москві від коронавірусної інфекції померла рекордна кількість людей. З четверга в російській столиці фіксують щоденний приріст смертності, таким чином новий рекорд – вже четвертий поспіль. Також число смертей (124) в Москві в неділю стало рекордним і серед всіх регіонів РФ з моменту початку пандемії.

У Петербурзі число смертей за добу також досягло абсолютного максимуму для цього міста – 110.

В цілому в Росії 27 червня від Covid-19 померли 611 осіб, вірус діагностували у 21 650 осіб.

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