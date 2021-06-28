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Смертність від Covid у Росії: в Москві та Петербурзі – нові рекорди

Понеділок, 28 червня 2021, 15:32
Фото: РИА Новости

За останню добу в двох найбільших містах Росії від коронавірусу померли 234 людини, з них 124 в Москві, і 110 в Санкт-Перетербурзі.

Джерело: РБК

Деталі: У Росії вирує епідемія Covid, фахівці пов'язують це з поширенням в країні високоінфекційного штаму "Дельта".

У неділю в Москві від коронавірусної інфекції померла рекордна кількість людей. З четверга в російській столиці фіксують щоденний приріст смертності, таким чином новий рекорд – вже четвертий поспіль. Також число смертей (124) в Москві в неділю стало рекордним і серед всіх регіонів РФ з моменту початку пандемії.

У Петербурзі число смертей за добу також досягло абсолютного максимуму для цього міста – 110.

В цілому в Росії 27 червня від Covid-19 померли 611 осіб, вірус діагностували у 21 650 осіб.

Нагадаємо:

  • ВООЗ цими вихідними зафіксувала найменшу кількість нових випадків коронавірусу в світі з лютого, але попередила, що варіант "Дельта", який зараз виявлено в 92 країнах, може спричинити нову смертоносну хвилю в країнах від Індонезії до Росії.
  • Штам коронавірусу "Дельта", який вперше виявили в Індії, вдвічі заразніший за вихідний штам із китайської провінції Ухань.
  • Українці та іноземці, які повертаються в Україну з держав, де поширюється "Дельта", з 2 липня будуть на державному кордоні здавати тест на коронавірус.

Теми: Росіяепідеміякоронавірус


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