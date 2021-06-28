Смертность от Covid в России: в Москве и Петербурге – новые рекорды
За последние сутки в двух крупнейших городах России от коронавируса умерли 234 человека, из них 124 в Москве, и 110 в Санкт-Перетербурге.
Источник: РБК
Детали: В России бушует эпидемия коронавируса, специалисты связывают это с распространением в стране высокозаразного штамма "Дельта".
В воскресенье в Москве от коронавирусной инфекции умерло рекордное количество людей. С четверга в российской столице фиксируют ежедневный прирост смертности, таким образом новый рекорд – уже четвертый подряд. Также число смертей (124) в Москве в воскресенье стало рекордным и среди всех регионов РФ с момента начала пандемии.
В Петербурге число смертей за сутки также достигло абсолютного максимума для этого города – 110.
В целом в России 27 июня от Covid-19 скончались 611 человек, вирус диагностировали у 21 650 человек.
Напомним:
- ВОЗ в эти выходные зафиксировала наименьшее количество новых случаев коронавируса в мире с февраля, но предупредила, что вариант "Дельта", который сейчас выявлен в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России.
- Штамм коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, вдвое заразнее, чем изначальный штамм из китайской провинции Ухань.
- Украинцы и иностранцы, которые возвращаются в Украину из стран, где распространяется "Дельта", со 2 июля будут на государственной границе сдавать тест на коронавирус.