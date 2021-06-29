Через штам "Дельта" у Грузії очікують погіршення епідемії

У Грузії поширюється штам коронавірусу "Дельта", в країні допускають збільшення випадків зараження коронавірусною інфекцією у зв'язку з цим.

Джерело: брифінг після засідання Координаційної ради, Грузия online, "Интерфакс"

Пряма мова керівника Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Амірана Гамкрелідзе: "Кількість підтверджених випадків дельта-штаму в Грузії збільшилася, вчора в лабораторії було підтверджено 7 нових випадків. Приблизно 10-15% випадків у Грузії можуть бути дельта-штамом або так званим "індійським вірусом".

Деталі: Найближчим часом у Грузії можливе збільшення випадків зараження коронавірусною інфекцією і смертності пацієнтів, заявила на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я країни Тамара Габунія.

"Такий розвиток епідеміологічної обстановки можливий у зв'язку з виявленням у нас індійського штаму коронавырусу "Дельта". Ми виявили за останню добу 7 таких нових випадків", – сказала Габунія.

"За останню добу виявлено понад тисячу заражених COVID-19, і це найвищий показник за останні тижні", - додала вона.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Грузії за останню добу зафіксовано 1 194 випадки зараження COVID-19, померли 22 пацієнти.

До теперішнього часу в Грузії лабораторно підтверджено 20 випадків зараження "індійським" варіантом коронавірусу.

Раніше уряд Грузії зняв майже всі епідемічні обмеження, а з 1 липня вирішив скасувати комендантську годину в містах.

При цьому Габунія повідомила, що МОЗ оформив контракт на поставку 2,5 мільйона доз вакцини, перша поставка буде проведена за кілька днів.

"До кінця липня в країні буде понад мільйон вакцин, що дозволить нам почати масову вакцинацію", - заявила вона.

"Сьогодні мобілізовані 284 бригади, які займаються вакцинацією. Одна бригада може вакцинувати 60 осіб на день, що складає в цілому 17 тисяч щеплень на день. Крім того, планується подвоїти кількість бригад і активувати центри масової вакцинації. Уже ведуться консультації з великими торговельними центрами, де Міністерство охорони здоров'я і клініки, які беруть участь у процесі, будуть обслуговувати центри вакцинації, щоб запобігти четвертій хвилі", – сказала Габунія.

Передісторія:

15 червня група українських вчених спрогнозувала, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю.

23 червня в Україні зафксували два випадки "Дельти", завезених із Росії. Також у Словаччині підтвердили перший випадок штаму "Дельта" у людини, яка приїхала з РФ.

Із 2 липня українці та іноземці, які повертаються з країн, де поширюється "Дельта", будуть здавати на державному кордону тест на коронавірус.

28 червня Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла, що варіант Delta, який зараз є в 92 країнах, може стати причиною нової смертоносної хвилі в країнах від Індонезії до Росії.

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