Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за штамма "Дельта" в Грузии ожидают ухудшения эпидемии 

Вторник, 29 июня 2021, 12:33

В Грузии распространяется штамм коронавируса "Дельта", в стране допускают увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в связи с этим. 

Источник: брифинг после заседания Координационного совета Грузия online, "Интерфакс

Прямая речь руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе: "Количество подтвержденных случаев дельта-штамма в Грузии увеличилось, вчера в лаборатории было подтверждено 7 новых случаев. Примерно 10-15% случаев в Грузии могут быть дельта-штаммом или так называемым "индийским вирусом".

Детали: В ближайшее время в Грузии возможно увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией и смертности пациентов, заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Тамара Габуния.

"Такое развитие эпидемиологической обстановки возможно в связи с выявлением у нас индийского штамма коронавируса "дельта". Мы выявили за последние сутки 7 таких новых случаев", – сказала Габуния.

"За последние сутки выявлено более тысячи зараженных COVID-19, и это самый высокий показатель за последние недели", – добавила она.

По данным Минздрава, в Грузии за последние сутки зафиксированы 1 194 случая заражения COVID-19, скончались 22 пациента.

К настоящему времени в Грузии лабораторно подтверждено 20 случаев заражения "индийским" вариантом коронавируса. 

Ранее правительство Грузии сняло почти все эпидемические ограничения, а с 1 июля решило отменить комендантский час в городах.

При этом Габуния сообщила, что Минздрав оформил контракт на поставку 2,5 миллиона доз вакцины, первая поставка будет произведена через несколько дней.

"К концу июля в стране будет более миллиона вакцин, что позволит нам начать массовую вакцинацию", – заявила она. 

"Сегодня мобилизованы 284 бригады, которые занимаются вакцинацией. Одна бригада может вакцинировать 60 человек в день, что составляет в общей сложности 17 000 прививок в день. Кроме того, планируется удвоить количество бригад и активировать центры массовой вакцинации. Уже ведутся консультации с крупными торговыми центрами, где министерство здравоохранения и клиники, участвующие в процессе, будут обслуживать центры вакцинации, чтобы предотвратить четвертую волну", – сказала Габуния.

Предыстория:

  • 15 июня группа украинских ученых спрогнозировала, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны.
  • 23 июня в Украине зафиксировали два случая "Дельты", завезенных из России. Также в Словакии подтвердили первый случай штамма "Дельта" у человека, приехавшего из РФ.
  • Со 2 июля украинцы и иностранцы, которые возвращаются из стран, где распространяется "Дельта", будут сдавать на государственной границе тест на коронавирус.
  • 28 июня Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вариант Delta, который сейчас есть в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрузияэпидемиякоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Грузия
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: