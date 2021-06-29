Из-за штамма "Дельта" в Грузии ожидают ухудшения эпидемии 

В Грузии распространяется штамм коронавируса "Дельта", в стране допускают увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в связи с этим.

Источник: брифинг после заседания Координационного совета Грузия online, "Интерфакс"

Прямая речь руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе: "Количество подтвержденных случаев дельта-штамма в Грузии увеличилось, вчера в лаборатории было подтверждено 7 новых случаев. Примерно 10-15% случаев в Грузии могут быть дельта-штаммом или так называемым "индийским вирусом".

Детали: В ближайшее время в Грузии возможно увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией и смертности пациентов, заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Тамара Габуния.

"Такое развитие эпидемиологической обстановки возможно в связи с выявлением у нас индийского штамма коронавируса "дельта". Мы выявили за последние сутки 7 таких новых случаев", – сказала Габуния.

"За последние сутки выявлено более тысячи зараженных COVID-19, и это самый высокий показатель за последние недели", – добавила она.

По данным Минздрава, в Грузии за последние сутки зафиксированы 1 194 случая заражения COVID-19, скончались 22 пациента.

К настоящему времени в Грузии лабораторно подтверждено 20 случаев заражения "индийским" вариантом коронавируса.

Ранее правительство Грузии сняло почти все эпидемические ограничения, а с 1 июля решило отменить комендантский час в городах.

При этом Габуния сообщила, что Минздрав оформил контракт на поставку 2,5 миллиона доз вакцины, первая поставка будет произведена через несколько дней.

"К концу июля в стране будет более миллиона вакцин, что позволит нам начать массовую вакцинацию", – заявила она.

"Сегодня мобилизованы 284 бригады, которые занимаются вакцинацией. Одна бригада может вакцинировать 60 человек в день, что составляет в общей сложности 17 000 прививок в день. Кроме того, планируется удвоить количество бригад и активировать центры массовой вакцинации. Уже ведутся консультации с крупными торговыми центрами, где министерство здравоохранения и клиники, участвующие в процессе, будут обслуживать центры вакцинации, чтобы предотвратить четвертую волну", – сказала Габуния.

Предыстория:

15 июня группа украинских ученых спрогнозировала, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны.

23 июня в Украине зафиксировали два случая "Дельты", завезенных из России. Также в Словакии подтвердили первый случай штамма "Дельта" у человека, приехавшего из РФ.

Со 2 июля украинцы и иностранцы, которые возвращаются из стран, где распространяется "Дельта", будут сдавать на государственной границе тест на коронавирус.

28 июня Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вариант Delta, который сейчас есть в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России.

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