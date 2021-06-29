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Нардепи прибрали скандальні поправки із закону про декларування, який ветував Зеленський

Вівторок, 29 червня 2021, 15:09
Нардепи прибрали скандальні поправки із закону про декларування, який ветував Зеленський

Верховна Рада підтримала пропозиції президента до законопроєкту №4651 щодо відповідальності за недостовірне декларування, який через сумнівні положення ветував президент Володимир Зеленський. 

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: Після того, як Зеленський використав право вето, до Ради надійшли його пропозиції до цього законопроєкту. Першою пропонувалось прибрати положення, за яким декларанти могли не вказувати інформацію про те, чим володіють їхні члени родини, якщо вони про це не повідомили. Тобто суб’єкти декларування могли таким чином ухилятись від подачі реальних даних про об'єкти декларування. 

Друга пропозиція президента стосувалась покарання за неподання декларації. У редакції, яку раніше схвалили нардепи йшлось лише про штраф, громадські роботи або ж обмеження волі. Тепер ті, хто не подав декларації зможуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі. 

Проголосували за пропозиції президента до закону 315 нардепів. 

Що передувало: 3 червня Верховна Рада повернула покарання у вигляді позбавлення волі за брехню посадовців у майнових деклараціях, яку восени скасував Конституційний суд, але з поправками, які пом'якшують відповідальність щодо декларування майна родичів або неподання декларації.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро закликали президента Володимира Зеленського ветувати закон № 4651 щодо декларування, ухвалений 3 червня, оскільки він дозволяє не декларувати майно членів родини.

15 червня президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон про відповідальність за недостовірне декларування, який парламент ухвалив 3 червня 2021 року.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: деклараціїзаконодавствоветоЗеленський
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