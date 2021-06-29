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Нардепы убрали скандальные поправки из закона о декларировании, который ветировал Зеленский

Вторник, 29 июня 2021, 15:09
Нардепы убрали скандальные поправки из закона о декларировании, который ветировал Зеленский

Верховная Рада поддержала предложения президента к законопроекту №4651 об ответственности за недостоверное декларирование, который из-за сомнительных положений ветировал президент Владимир Зеленский.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: После того, как Зеленский использовал право вето, в Раду поступили его предложения к этому законопроекту. Первой предлагалось убрать положение, согласно которому декларанты могли не указывать информацию о том, чем владеют их члены семьи, если они об этом не сообщили. То есть субъекты декларирования могли таким образом уклоняться от подачи реальных данных об объектах декларирования.

Второе предложение президента касалось наказания за неподачи декларации. В редакции, которую ранее одобрили нардепы говорилось только о штрафе, общественных работах или ограничении свободы. Теперь те, кто не подал декларации смогут получить наказание в виде лишения свободы.

Проголосовали за предложения президента к закону 315 нардепов.

Что предшествовало: Верховная Рада вернула наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях, которую осенью отменил Конституционный суд, но с поправками, которые смягчают ответственность за декларирование имущества родственников или непредставление декларации.

Позже Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро призывали президента Владимира Зеленского ветировать закон № 4651 о декларировании, принятый 3 июня, поскольку он позволяет не декларировать имущество членов семьи.

15 июня президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон об ответственности за недостоверное декларирование, который парламент принял 3 июня 2021 года.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларациизаконодательствоветоЗеленский
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