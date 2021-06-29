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В окупованому Криму через брудну воду призупинили роботу 83 пляжів – окупанти

Вівторок, 29 червня 2021, 18:28

Російські окупанти повідомили, що у Криму через погіршення якості морської води після підтоплень зупинили експлуатацію 83 пляжів.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на Росспоживнагляд

Дослівно: "У Республіці Крим на територіях, постраждалих від підтоплення, у зв'язку з погіршенням якості морської води призупинено експлуатацію 83 пляжів".

Деталі: У відомстві уточнили, що всього в окупованому Криму цього літа функціонує 373 пляжі.

Після стихії, що накрила Ялту минулого тижня, влада заборонила купатися на місцевих пляжах, а 20 червня продовжили цю заборону.

Передісторія:

  • 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим надзвичайної ситуації.
  • 18 червня вже у Ялті через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації. 
  • Аксьонов повідомив, що через повені загинула людина.
  • Сильні дощі, які в середині червня призвели до затоплення міст в окупованому Росією Криму, також завдали понад 2 млн рублів збитку сільському господарству окупантів.

Теми: КримпляжіокупаціяРосія


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