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В оккупированном Крыму из-за грязной воды приостановили работу 83 пляжей – оккупанты

Вторник, 29 июня 2021, 18:28

Российские оккупанты сообщили, что в Крыму из-за ухудшения качества морской воды после подтоплений остановили эксплуатацию 83 пляжей.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на Роспотребнадзор

Дословно: "В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена ​​эксплуатация 83 пляжей".

Детали В ведомстве уточнили, что всего в оккупированном Крыму этим летом функционирует 373 пляже.

После стихии накрыла Ялту на прошлой неделе, власти запретили купаться на местных пляжах, а 20 июня продолжили этот запрет.

Предыстория:

  • 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков, "глава Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".
  • 18 июня уже в Ялте из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб человек.

Темы: КрымпляжиоккупацияРосcия


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