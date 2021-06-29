В оккупированном Крыму из-за грязной воды приостановили работу 83 пляжей – оккупанты

Российские оккупанты сообщили, что в Крыму из-за ухудшения качества морской воды после подтоплений остановили эксплуатацию 83 пляжей.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на Роспотребнадзор

Дословно: "В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена ​​эксплуатация 83 пляжей".

Детали В ведомстве уточнили, что всего в оккупированном Крыму этим летом функционирует 373 пляже.

После стихии накрыла Ялту на прошлой неделе, власти запретили купаться на местных пляжах, а 20 июня продолжили этот запрет.

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