Данілов прокоментував законопроєкт про олігархів: потрібні додаткові важелі
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вказує, що внесений президентом законопроєкт щодо статусу олігарха є важливим кроком на шляху деолігархізації, але цей процес потребує додаткових законодавчих важелів.
Джерело: Данілов у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Внесений главою держави законопроєкт – перший і тому найважливіший крок на шляху до реалізації завдання стосовно повного демонтажу олігархічної системи.
Цей крок - безпрецедентний в історії України, і, без перебільшення, вирішальний для її сучасності і майбутнього. Але оскільки корупційна олігархічна система послідовно і системно будувалася протягом трьох десятиріч, її неможливо зламати одразу, і тому необхідним є комплексний підхід".
Деталі: Данілов зазначає, що поряд із законопроєктом, внесеним Зеленським, стоїть питання про створення додаткових законодавчих важелів, які дозволять ефективно ліквідувати політико-економічний вплив олігархів.
Йдеться, за словами секретаря РНБО, про необхідність врегулювання на законодавчому рівні питань щодо:
- лобізму,
- удосконалення регулювання трансферного ціноутворення,
- посилення безпеки зовнішніх і внутрішніх інвестицій як складової національної економічної безпеки,
- впровадження ефективних антитрастових заходів протидії діяльності олігархічних монополій,
- захисту інвестицій шляхом впровадження ефективних інструментів незалежного судового контролю.
На думку Данілова, сформована таким чином законодавча база дозволить захистити вітчизняну економіку і стане основою захисту національних інтересів.
Що передувало: На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту президента Зеленського про олігархів. Він, зокрема, передбачає, що олігархів будуть визначати за чотирма критеріями. Рішення про визнання особи олігархом, згідно з документом, приймається Радою національної безпеки і оборони.
Передісторія:
- У середині квітня Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів.
- Пізніше Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави.
- Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.
- 2 червня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт цього закону.