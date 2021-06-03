Данілов прокоментував законопроєкт про олігархів: потрібні додаткові важелі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вказує, що внесений президентом законопроєкт щодо статусу олігарха є важливим кроком на шляху деолігархізації, але цей процес потребує додаткових законодавчих важелів.

Джерело: Данілов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Внесений главою держави законопроєкт – перший і тому найважливіший крок на шляху до реалізації завдання стосовно повного демонтажу олігархічної системи.

Цей крок - безпрецедентний в історії України, і, без перебільшення, вирішальний для її сучасності і майбутнього. Але оскільки корупційна олігархічна система послідовно і системно будувалася протягом трьох десятиріч, її неможливо зламати одразу, і тому необхідним є комплексний підхід".

Деталі: Данілов зазначає, що поряд із законопроєктом, внесеним Зеленським, стоїть питання про створення додаткових законодавчих важелів, які дозволять ефективно ліквідувати політико-економічний вплив олігархів.

Йдеться, за словами секретаря РНБО, про необхідність врегулювання на законодавчому рівні питань щодо:

лобізму,

удосконалення регулювання трансферного ціноутворення,

посилення безпеки зовнішніх і внутрішніх інвестицій як складової національної економічної безпеки,

впровадження ефективних антитрастових заходів протидії діяльності олігархічних монополій,

захисту інвестицій шляхом впровадження ефективних інструментів незалежного судового контролю.

На думку Данілова, сформована таким чином законодавча база дозволить захистити вітчизняну економіку і стане основою захисту національних інтересів.

Що передувало: На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту президента Зеленського про олігархів. Він, зокрема, передбачає, що олігархів будуть визначати за чотирма критеріями. Рішення про визнання особи олігархом, згідно з документом, приймається Радою національної безпеки і оборони.

Передісторія: