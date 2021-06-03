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Данілов прокоментував законопроєкт про олігархів: потрібні додаткові важелі

Четвер, 3 червня 2021, 11:52
Данілов прокоментував законопроєкт про олігархів: потрібні додаткові важелі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вказує, що внесений президентом законопроєкт щодо статусу олігарха є важливим кроком на шляху деолігархізації, але цей процес потребує додаткових законодавчих важелів.

Джерело: Данілов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Внесений главою держави законопроєкт – перший і тому найважливіший крок на шляху до реалізації завдання стосовно повного демонтажу олігархічної системи.

Цей крок - безпрецедентний в історії України, і, без перебільшення, вирішальний для її сучасності і майбутнього. Але оскільки корупційна олігархічна система послідовно і системно будувалася протягом трьох десятиріч, її неможливо зламати одразу, і тому необхідним є комплексний підхід".

Деталі: Данілов зазначає, що поряд із законопроєктом, внесеним Зеленським, стоїть питання про створення додаткових законодавчих важелів, які дозволять ефективно ліквідувати політико-економічний вплив олігархів.

Йдеться, за словами секретаря РНБО, про необхідність врегулювання на законодавчому рівні питань щодо:

  • лобізму,
  • удосконалення регулювання трансферного ціноутворення,
  • посилення безпеки зовнішніх і внутрішніх інвестицій як складової національної економічної безпеки,
  • впровадження ефективних антитрастових заходів протидії діяльності олігархічних монополій,
  • захисту інвестицій шляхом впровадження ефективних інструментів незалежного судового контролю.

На думку Данілова, сформована таким чином законодавча база дозволить захистити вітчизняну економіку і стане основою захисту національних інтересів.

Що передувало: На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту президента Зеленського про олігархів. Він, зокрема, передбачає, що олігархів будуть визначати за чотирма критеріями. Рішення про визнання особи олігархом, згідно з документом, приймається Радою національної безпеки і оборони.

Передісторія: 

  • У середині квітня Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів
  • Пізніше Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави. 
  • Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.
  • 2 червня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт цього закону.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: олігархизаконодавствоДаніловРНБО
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