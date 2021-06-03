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Тупицького і Касмініна не пускають в КСУ на розгляд земельної справи

Четвер, 3 червня 2021, 15:12
Тупицького і Касмініна не пускають в КСУ на розгляд земельної справи

Олександр Тупицький і Олександр Касмінін не можуть взяти участь у розгляді земельної справи у Конституційному Суді, оскільки їх не пропускають до будівлі суду працівники Управління державної охорони.

Джерело: заступник голови КС Сергій Головатий, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Головатого: "З метою розгляду питання про можливість участі суддів Касмініна і Тупицького у засіданні повідомляю, що я дав доручення керівнику Секретаріату з’ясувати можливість такої участі. Отримав документ про те, що вже з 19 січня включно по сьогоднішній день Тупицького і Касмініна не допускають до приміщення суду працівники УДО, про що складаються відповідні акти кожного разу. Отже, за об’єктивних причин їхня участь далі неможлива, тому продовжуємо засідання".

Деталі: Зазначається, що КС оголошував перерву до 14:00, щоб розглянути клопотання народного депутата від ОПЗЖ Василя Німченка про можливість участі  Тупицького і Касмініна у розгляді справи.

Своєю чергою, очільниця парламентської фракції партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтримала це клопотання. Вона заявила, що Тупицького і Касмініна "усунили лише тому, щоб не дати визнати неконституційним закон про ринок землі".

Що передувало: Тупицький і Касмінін подали позови до ОАСК у спробі повернути посади і зарплату суддів.

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішеннявід 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відстороненняголови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
  • 27 березня Зеленськийскасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. 
  • В кінці квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

"Українська правда" у Threads

Теми: КСТупицькийземля
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