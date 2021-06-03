Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тупицького і Касмініна не пускають в КСУ на розгляд земельної справи

Четвер, 3 червня 2021, 15:12

Олександр Тупицький і Олександр Касмінін не можуть взяти участь у розгляді земельної справи у Конституційному Суді, оскільки їх не пропускають до будівлі суду працівники Управління державної охорони.

Джерело: заступник голови КС Сергій Головатий, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Головатого: "З метою розгляду питання про можливість участі суддів Касмініна і Тупицького у засіданні повідомляю, що я дав доручення керівнику Секретаріату з’ясувати можливість такої участі. Отримав документ про те, що вже з 19 січня включно по сьогоднішній день Тупицького і Касмініна не допускають до приміщення суду працівники УДО, про що складаються відповідні акти кожного разу. Отже, за об’єктивних причин їхня участь далі неможлива, тому продовжуємо засідання".

Деталі: Зазначається, що КС оголошував перерву до 14:00, щоб розглянути клопотання народного депутата від ОПЗЖ Василя Німченка про можливість участі  Тупицького і Касмініна у розгляді справи.

Своєю чергою, очільниця парламентської фракції партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтримала це клопотання. Вона заявила, що Тупицького і Касмініна "усунили лише тому, щоб не дати визнати неконституційним закон про ринок землі".

Що передувало: Тупицький і Касмінін подали позови до ОАСК у спробі повернути посади і зарплату суддів.

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішеннявід 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відстороненняголови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
  • 27 березня Зеленськийскасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. 
  • В кінці квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

Теми: КСТупицькийземля


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США оголосили про надання Україні вакцин від коронавірусу

Зеленський ветуватиме свій закон, який "зіпсували" в Раді

фотоВ Україну прибули ще 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Одіозного політтехнолога РФ не пустили в Україну: прилетів із Дубая

Садового обрали головою Палати місцевих влад при президенті, Філатов – заступник

оновленоЗаконопроєкт про олігархів направлений особисто проти Порошенка – "ЄС"

Усі новини...
КС
Ексглава КС Тупицький через ВАКС домігся "зарплатної" справи проти Головатого
КС закрив справу про локдаун, відкриту за позовом Дубинського і Ко
Слідчі ДБР завершили розслідування щодо Тупицького
Останні новини
21:24
Білорусь оголосила про санкції у відповідь на заходи США
21:21
НАБУ відкрило справу через іспанську віллу нардепа від "ЄС" 
21:01
Лише 7% небанківського сектору розкрили власників, мають ще два тижні
20:41
У США уточнили деталі надання 25 млн доз вакцин Україні і країнам світу
20:40
Дипломат G7: Спроби Києва здолати олігархів тішать, але потрібні ключові реформи
20:33
Справу щодо третьої спроби підкупу голови Фонду держмайна скеровано до суду
20:27
Україні потрібно посилювати кордон із Білоруссю – Прикордонна служба
19:46
США оголосили про надання Україні вакцин від коронавірусу
19:45
Велику кільцеву в Києві зможуть будувати без відкритих тендерів
19:38
Послом Чехії в Україні може стати дипломат з російським шлейфом
Усі новини...