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Тупицький і Касмінін через ОАСК намагаються повернути посади і зарплату суддів

Четвер, 13 травня 2021, 10:47

Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував дві заяви про забезпечення позову до Конституційного суду України та заступника голови КСУ Сергія Головатого від імені Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Джерело: ОАСК

Деталі: Позивачі вимагають зокрема  заборонити Головатому та будь-яким іншим службовим й посадовим особам вчиняти дії, направлені на припинення повноважень та звільнення Тупицького з посади судді та голови КСУ, Касмініна – з посади судді КСУ у зв’язку із прийняттям відповідних указів президента України.

Крім того, ОАСК просять зупинити дію розпоряджень КСУ, відповідно до яких, Тупицькому та Касмініну було тимчасово зупинено виплату винагороди судді КСУ та зупинено використання ними державного майна і транспортних засобів.

Дослівно ОАСК: "Зазначимо - відповідні заяви надійшли до суду до подання самих позовів, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову".

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
  • 27 березня Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. 

Теми: ТупицькийКСОАСК


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