США можуть заборонити продаж авіаквитків до Білорусі
Середа, 30 червня 2021, 07:18
Міністерство транспорту Сполучених Штатів видало наказ із пропозицією заборонити продаж квитків на пасажирські рейси в Білорусь.
Джерело: Міністерство транспорту США
Дослівно: "Заборона забезпечить можливість уряду США робити винятки в кожному конкретному випадку для будь-яких перевезень, які вважаються національними інтересами США, в тому числі з міркувань гуманітарної чи національної безпеки".
Деталі: Наказ ґрунтується на чіткій позиції Держдепу щодо примусової посадки літака Ryanair у Білорусі.
У відомстві додають, що зацікавлені сторони мають можливість коментувати наказ до 1 липня.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
- Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.
- Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.
- У Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.
Українська правда