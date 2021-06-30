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США можуть заборонити продаж авіаквитків до Білорусі

Середа, 30 червня 2021, 07:18

Міністерство транспорту Сполучених Штатів видало наказ із пропозицією заборонити продаж квитків на пасажирські рейси в Білорусь.

Джерело: Міністерство транспорту США

Дослівно: "Заборона забезпечить можливість уряду США робити винятки в кожному конкретному випадку для будь-яких перевезень, які вважаються національними інтересами США, в тому числі з міркувань гуманітарної чи національної безпеки".

Деталі: Наказ ґрунтується на чіткій позиції Держдепу щодо примусової посадки літака Ryanair у Білорусі.

У відомстві додають, що зацікавлені сторони мають можливість коментувати наказ до 1 липня.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
  • Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.
  • Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.
  • У Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.

Українська правда
Теми: СШАБілорусь


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