США можуть заборонити продаж авіаквитків до Білорусі

Міністерство транспорту Сполучених Штатів видало наказ із пропозицією заборонити продаж квитків на пасажирські рейси в Білорусь.

Джерело: Міністерство транспорту США

Дослівно: "Заборона забезпечить можливість уряду США робити винятки в кожному конкретному випадку для будь-яких перевезень, які вважаються національними інтересами США, в тому числі з міркувань гуманітарної чи національної безпеки".

Деталі: Наказ ґрунтується на чіткій позиції Держдепу щодо примусової посадки літака Ryanair у Білорусі.

У відомстві додають, що зацікавлені сторони мають можливість коментувати наказ до 1 липня.

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