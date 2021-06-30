США могут запретить продажу авиабилетов в Беларусь

Министерство транспорта Соединенных Штатов издало приказ с предложением запретить продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь.

Источник: Министерство транспорта США

Дословно: "Запрет обеспечит возможность правительству США делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, которые считаются национальными интересами США, в том числе из соображений гуманитарной или национальной безопасности".

Детали: Приказ основывается на четкой позиции Госдепапо поводу принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.

В ведомстве добавляют, что заинтересованные стороны имеют возможность комментировать приказ до 1 июля.

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