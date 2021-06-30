США могут запретить продажу авиабилетов в Беларусь
Среда, 30 июня 2021, 07:18
Министерство транспорта Соединенных Штатов издало приказ с предложением запретить продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь.
Источник: Министерство транспорта США
Дословно: "Запрет обеспечит возможность правительству США делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, которые считаются национальными интересами США, в том числе из соображений гуманитарной или национальной безопасности".
Детали: Приказ основывается на четкой позиции Госдепапо поводу принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.
В ведомстве добавляют, что заинтересованные стороны имеют возможность комментировать приказ до 1 июля.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
- Руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.
- В Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.
Украинская правда