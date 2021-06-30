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США могут запретить продажу авиабилетов в Беларусь

Среда, 30 июня 2021, 07:18

Министерство транспорта Соединенных Штатов издало приказ с предложением запретить продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь.

Источник: Министерство транспорта США

Дословно: "Запрет обеспечит возможность правительству США делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, которые считаются национальными интересами США, в том числе из соображений гуманитарной или национальной безопасности".

Детали: Приказ основывается на четкой позиции Госдепапо поводу принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.

В ведомстве добавляют, что заинтересованные стороны имеют возможность комментировать приказ до 1 июля.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
  • Руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
  • Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.
  • В Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.

Украинская правда
Темы: СШАБеларусь


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