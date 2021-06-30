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Відразу троє українців потрапили у топ-20 кращих гравців Євро

Середа, 30 червня 2021, 17:54
Відразу троє українців потрапили у топ-20 кращих гравців Євро
Андрій Ярмоленко. Фото: Imago

Андрій Ярмоленко, Микола Матвієнко і Олександр Зінченко посідають відповідно 4-те, 17-те і 19-те місця у рейтингу кращих гравців Чемпіонату Європи з футболу 2020 року, складеному в УЄФА.

Джерело: сайт UEFA

Деталі: 4-й Ярмоленко, наприклад, відзначився тим, що протягом турніру вже забив 2 голи, віддав 2 гольові передачі і продемонстрував досить високу точність пасів – 79%. Останній матч зі шведами підняв його з 25-ї позиції у рейтингу.

17-й Матвієнко – захисник, отже його успіхи вимірювались за іншими критеріями. При нулі голів він зробив 6 відборів, 22 рази відбив м'яч від власних воріт, поставив 6 блоків і 37 разів підібрав м'яч після втрати його суперником. Точність його передач складає 91%. До 1/8 фіналу він був на 56-му місці.

Зінченко, який на 19-й сходинці, - теж захисник. На його рахунку 1 гол, 3 відбори, 19 підборів, 1 блок і 9 відбитих від воріт м'ячів. Точність пасу – 81%. Перед матчем зі Швецією його рейтинг був лише 205.

Очолює рейтинг гравець Португалії Кріштіану Роналду.

 

Для складання рейтингу в УЄФА задіяли спеціальний алгоритм, який враховує різні позиції гравців на полі і тому різні критерії їхніх успіхів. Наприклад, якщо в нападників здебільшого цінуються голи, гольові передачі і удари у бік воріт, то в захисників оцінюють майстерність відбивати атаки суперника.

Передісторія: У вівторок збірна України в овертаймі обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Українська правда

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Теми: Євро-2020футболУкраїна
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