Сразу трое украинцев попали в топ-20 лучших игроков Евро

Андрей Ярмоленко, Николай Матвиенко и Александр Зинченко занимают соответственно 4-е, 17-е и 19-е места в рейтинге лучших игроков Чемпионата Европы по футболу 2020 года, составленном в УЕФА.

Источник: сайт UEFA

Детали: 4-й Ярмоленко, например, отличился тем, что в течение турнира уже забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и продемонстрировал достаточно высокую точность пасов - 79%. Последний матч со шведами поднял его с 25-й позиции в рейтинге.

17-й Матвиенко - защитник, следовательно, его успехи измерялись по другим критериям. При нуле голов он сделал 6 отборов, 22 раза отбил мяч от своих ворот, поставил 6 блоков и 37 раз подобрал мяч после потери его соперником. Точность его передач составляет 91%. До 1/8 финала он был на 56-м месте.

Зинченко, который на 19-й строчке - тоже защитник. На его счету 1 гол, 3 отбора, 19 подборов, 1 блок и 9 отраженных от ворот мячей. Точность паса - 81%. Перед матчем со Швецией его рейтинг был всего лишь 205.

Возглавляет рейтинг игрок Португалии Криштиану Роналду.

Для составления рейтинга в УЕФА задействовали специальный алгоритм, который учитывает разные позиции игроков на поле и поэтому различные критерии их успехов. Например, если у нападающих основном ценятся голы, голевые передачи и удары в сторону ворот, то в игре защитников оценивают мастерство отражать атаки соперника.

Предыстория: Во вторник сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.