Україна має лишитися транзитером газу і після "Північного потоку-2" – Німеччина

В уряді Німеччини заявляють, що Україна повинна залишатися країною транзиту російського газу навіть після добудови "Північного потоку-2".

Джерело: офіційний представник уряду Німеччини Штефффен Зайберт, якого цитує Reuters із посиланням на німецькі ЗМІ

Пряма мова: "Для уряду Німеччини головним залишається те, що Україна повинна залишатися транзитною країною навіть після "Північного потоку-2"".

Деталі: Німеччина очікує, що Росія дотримуватиметься існуючої міжурядової угоди, що зобов'язує її спрямовувати газ через Україну.

"Ми очікуємо, що ця угода буде дотримуватися", - сказав Зайберт.

Договір про транзит газу закінчується в 2024 році, але може бути продовжений.

Що передувало: Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде добудований до кінця 2021 року.

4 червня президент Росії Володимир Путін натякнув, що якби в України з РФ були хороші відносини, то Україна би купувала дешевий газ і отримувала би більше за його транзит.

Передісторія:

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.

Росія запевняє, що не планує відмовлятись від транзиту газу в Європу через Україну.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

Читайте також: "Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"