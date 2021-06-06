Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна має лишитися транзитером газу і після "Північного потоку-2" – Німеччина

Неділя, 6 червня 2021, 21:04

В уряді Німеччини заявляють, що Україна повинна залишатися країною транзиту російського газу навіть після добудови "Північного потоку-2".

Джерело: офіційний представник уряду Німеччини Штефффен Зайберт, якого цитує Reuters із посиланням на німецькі ЗМІ

Пряма мова: "Для уряду Німеччини головним залишається те, що Україна повинна залишатися транзитною країною навіть після "Північного потоку-2"".

Деталі: Німеччина очікує, що Росія дотримуватиметься існуючої міжурядової угоди, що зобов'язує її спрямовувати газ через Україну.

"Ми очікуємо, що ця угода буде дотримуватися", - сказав Зайберт.

Договір про транзит газу закінчується в 2024 році, але може бути продовжений.

Що передувало: Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде добудований до кінця 2021 року.

4 червня президент Росії Володимир Путін натякнув, що якби в України з РФ були хороші відносини, то Україна би купувала дешевий газ і отримувала би більше за його транзит. 

Передісторія:

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.
  • Росія запевняє, що не планує відмовлятись від транзиту газу в Європу через Україну. 
  • Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

Читайте також: "Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

Теми: НімеччинаРосіягаз


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
Німеччина
На місцевих виборах у Німеччині перемагає партія Меркель
Лідер німецьких Зелених: Не розумію, чому ми постачаємо зброю Єгипту, але не Україні
У Німеччині - вибори в ключовій федеральній землі, що вважаються тестом для партії Меркель
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...