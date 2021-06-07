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Підготовка до Євро-2020: збірна України у новій формі розгромила Кіпр

Понеділок, 7 червня 2021, 20:54
Підготовка до Євро-2020: збірна України у новій формі розгромила Кіпр

Збірна України у завершальному товариському матчі перед стартом чемпіонату Європи з футболу 2020 розгромила команду Кіпру з рахунком 4:0. Цей матч українська команда провела у новій формі, що була презентована напередодні.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Поєдинок пройшов у Харкові у понеділок 7 червня.

 
Фото Павла Кубанова

Синьо-жовті не мали жодних проблем, а кількість моментів біля воріт кіпрської команди перевалила за десяток. Лише у перші 30 хвилин поєдинку три моменти не реалізував Роман Яремчук, Олександр Зінченко поцілив у штангу, а Олександр Зубков не зумів переграти воротаря.

На 37 хвилині рахунок стає 1:0. Зубкова у штрафному майданчику збивають, і суддя вилучає гравця збірної Кіпру та ставить пенальті. З 11 метрів Андрій Ярмоленко пробив без шансів для голкіпера - 1:0.

На 45 хвилині Україна забиває другий гол і знову з пенальті. У штрафній кіпріотів м`яч влучив у руку гравцю і арбітр знову вказує з на 11 метрів. Цього разу з позначки був влучний Зінченко - 2:0.

Другий тайм не змінив малюнку гри. На 59 хвилині після парепасовки Зінченка з Марлосом Яремчук з пари метрів таки пробив ворота збірної Кіпру - 3:0. На 65-й хвилині підопічні Андрія Шевченка забивають четвертий гол. Ярмоленко вдарив з метрів 17 і м`яч зрикошетив від спини захисника і залетів у кут воріт - 4:0. В останні хвилини зустрічі міг збільшити рахунок Артем Беседін, але виручив воротар гостей.

Зазначимо, що вже в неділю 13 червня збірна України матчем з Нідерландами стартує у фінальній частині Євро-2020.

 
Фото Павла Кубанова

Читайте також: Чемпіонат у пандемію: як українцям потрапити на матчі відкладеного Євро-2020

Передісторія: 

  • Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.
  • Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов заявив, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі українських футболістів для участі в Чемпіонаті Європи. 
  • В УЄФА запевнили, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.
  • МЗС України наголосив, що українська держава не дозволить ображати свої національні символи.

Микола Аврамчук для УП

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Теми: футбол
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