Боррель назвав Лукашенка диктатором
Середа, 9 червня 2021, 02:15
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше публічно назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка диктатором.
Джерело: DW
Пряма мова Борреля: "Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором".
Деталі: Сталося це у вівторок, 8 червня, під час пленарного дискусії в Європарламенті в Страсбурзі, в якій йшлося про примусову посадку в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і подальше затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.
Боррель це сказав, звертаючись до євродепутатів, які раніше вдалися до відповідного вислову на адресу Лукашенка.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- 24 травня у мережі показали відео "свідчень" Протасевича щодо організації масових заворушень у Мінську, а 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому він "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка. Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".
- Цивілізована світова спільнота вважає дії Лукашенка актом повітряного піратства.
- 3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.
- Сполучені Штати продовжують санкції проти Білорусі, оскільки дії деяких членів уряду та інших осіб скеровані на "підрив демократичних процесів" і "зловживань проти прав людини".