Боррель назвав Лукашенка диктатором

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше публічно назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка диктатором.

Джерело: DW

Пряма мова Борреля: "Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором".

Деталі: Сталося це у вівторок, 8 червня, під час пленарного дискусії в Європарламенті в Страсбурзі, в якій йшлося про примусову посадку в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і подальше затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

Боррель це сказав, звертаючись до євродепутатів, які раніше вдалися до відповідного вислову на адресу Лукашенка.

Передісторія: