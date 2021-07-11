Рада на следующей неделе рассмотрит "тяжелые" законопроекты о ВРП – Разумков
Верховная Рада может рассмотреть законопроекты о перезагрузке Высшего совета правосудия на следующей пленарной неделе, 12-16 июля.
Источник: председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Интер", передает Укринформ
Прямая речь: "На этой неделе будут два тяжелых законопроекта, связанные с ВРУ, это №5068 и №5069. На них точно пойдет большой промежуток нашего рабочего времени".
Что предшествовало: Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" 19 мая.
В то же время законопроект №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" принят Верховной Радой в первом чтении 20 мая.
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