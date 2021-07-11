Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада на следующей неделе рассмотрит "тяжелые" законопроекты о ВРП – Разумков

Воскресенье, 11 июля 2021, 21:40
Рада на следующей неделе рассмотрит тяжелые законопроекты о ВРП – Разумков

Верховная Рада может рассмотреть законопроекты о перезагрузке Высшего совета правосудия на следующей пленарной неделе, 12-16 июля.

Источник: председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Интер", передает Укринформ

Прямая речь: "На этой неделе будут два тяжелых законопроекта, связанные с ВРУ, это №5068 и №5069. На них точно пойдет большой промежуток нашего рабочего времени".

Что предшествовало: Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" 19 мая.

В то же время законопроект №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" принят Верховной Радой в первом чтении 20 мая.

Читайте также: Кто рвется в Высший совет правосудия

Судьи за коррупцию, или Как Высший совет правосудия организовал коалицию против НАПК

Дорогие судьи. Кому мы платим судейскую пенсию и при чем здесь Высший совет правосудия

Темы: Верховная РадаВСП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: