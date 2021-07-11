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США відправили експертів до Гаїті, щоб визначитися з допомогою

Неділя, 11 липня 2021, 22:59

Група експертів з безпеки і правоохоронних органів США вирушає до Гаїті, щоб визначити, яку допомогу Вашингтон може надати після вбивства президента країни.

Джерело: офіційний представник Пентагону Джон Кірбі в ефірі Fox News, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Сьогодні міжвідомча група в основному з Міністерства внутрішньої безпеки та ФБР направляється до Гаїті, щоб подивитися, чим ми можемо допомогти в процесі розслідування".

"Ось де наша енергія найкраще застосовується прямо зараз – щоб допомогти їм взяти себе в руки, розслідувати цей інцидент і з'ясувати, хто винен... і як найкраще притягнути їх до відповідальності".

Деталі: Високопоставлений чиновник адміністрації президента США сказав Reuters, що Джо Байден буде проінформований командою експертів, коли вона повернеться, і "потім прийме рішення про подальші дії".

Передісторія:

  • Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.
  • Імовірних убивць Моїза затримали.
  • Правоохоронці Гаїті вважають, що до вбивства їхнього президента Жовенеля Моїза причетна група з 26 колумбійців і 2 американців, 17 осіб затримали. Крім того, на території посольства Тайваню в Гаїті затримали 11 підозрюваних.
  • Республіка Гаїті звернулася до США і ООН по допомогу в захисті ключової інфраструктури, такої як аеропорт і порти, після вбивства президента Жовенеля Моїза.

Теми: СШАсвіт


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