США відправили експертів до Гаїті, щоб визначитися з допомогою

Група експертів з безпеки і правоохоронних органів США вирушає до Гаїті, щоб визначити, яку допомогу Вашингтон може надати після вбивства президента країни.

Джерело: офіційний представник Пентагону Джон Кірбі в ефірі Fox News, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Сьогодні міжвідомча група в основному з Міністерства внутрішньої безпеки та ФБР направляється до Гаїті, щоб подивитися, чим ми можемо допомогти в процесі розслідування".

"Ось де наша енергія найкраще застосовується прямо зараз – щоб допомогти їм взяти себе в руки, розслідувати цей інцидент і з'ясувати, хто винен... і як найкраще притягнути їх до відповідальності".

Деталі: Високопоставлений чиновник адміністрації президента США сказав Reuters, що Джо Байден буде проінформований командою експертів, коли вона повернеться, і "потім прийме рішення про подальші дії".

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