США відправили експертів до Гаїті, щоб визначитися з допомогою
Група експертів з безпеки і правоохоронних органів США вирушає до Гаїті, щоб визначити, яку допомогу Вашингтон може надати після вбивства президента країни.
Джерело: офіційний представник Пентагону Джон Кірбі в ефірі Fox News, повідомляє Reuters
Пряма мова: "Сьогодні міжвідомча група в основному з Міністерства внутрішньої безпеки та ФБР направляється до Гаїті, щоб подивитися, чим ми можемо допомогти в процесі розслідування".
"Ось де наша енергія найкраще застосовується прямо зараз – щоб допомогти їм взяти себе в руки, розслідувати цей інцидент і з'ясувати, хто винен... і як найкраще притягнути їх до відповідальності".
Деталі: Високопоставлений чиновник адміністрації президента США сказав Reuters, що Джо Байден буде проінформований командою експертів, коли вона повернеться, і "потім прийме рішення про подальші дії".
Передісторія:
- Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.
- Імовірних убивць Моїза затримали.
- Правоохоронці Гаїті вважають, що до вбивства їхнього президента Жовенеля Моїза причетна група з 26 колумбійців і 2 американців, 17 осіб затримали. Крім того, на території посольства Тайваню в Гаїті затримали 11 підозрюваних.
- Республіка Гаїті звернулася до США і ООН по допомогу в захисті ключової інфраструктури, такої як аеропорт і порти, після вбивства президента Жовенеля Моїза.