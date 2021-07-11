США отправили экспертов в Гаити, чтобы определиться с помощью

Группа экспертов по безопасности и правоохранительным органам США отправляется в Гаити, чтобы определить, какую помощь Вашингтон может оказать после убийства президента страны.

Источник: официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире Fox News, сообщает Reuters

Прямая речь: "Сегодня межведомственная группа в основном из Министерства внутренней безопасности и ФБР направляется на Гаити, чтобы посмотреть, чем мы можем помочь в процессе расследования".

"Вот где наша энергия лучше всего применяется прямо сейчас – чтобы помочь им взять себя в руки, расследовать этот инцидент и выяснить, кто виноват... и как лучше всего привлечь их к ответственности".

Детали: Высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал Reuters, что Джо Байден будет проинформирован командой экспертов, когда она вернется, и "затем примет решение о дальнейших действиях".

Предыстория: