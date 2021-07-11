Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США отправили экспертов в Гаити, чтобы определиться с помощью

Воскресенье, 11 июля 2021, 22:59

Группа экспертов по безопасности и правоохранительным органам США отправляется в Гаити, чтобы определить, какую помощь Вашингтон может оказать после убийства президента страны.

Источник: официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире Fox News, сообщает Reuters

Прямая речь: "Сегодня межведомственная группа в основном из Министерства внутренней безопасности и ФБР направляется на Гаити, чтобы посмотреть, чем мы можем помочь в процессе расследования".

"Вот где наша энергия лучше всего применяется прямо сейчас – чтобы помочь им взять себя в руки, расследовать этот инцидент и выяснить, кто виноват... и как лучше всего привлечь их к ответственности".

Детали: Высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал Reuters, что Джо Байден будет проинформирован командой экспертов, когда она вернется, и "затем примет решение о дальнейших действиях".

Предыстория:

  • Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции, его жена была ранена.
  • Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.
  • Правоохранители Гаити считают, что к убийству причастна группа из 26 колумбийцев и 2 американцев, 17 человек задержаны. Кроме того, на территории посольства Тайваня в Гаити задержали 11 подозреваемых.
  • Республика Гаити обратилась к США и ООН за помощью в защите ключевой инфраструктуры, такой как аэропорт и порты, после убийства президента Жовенеля Моиза.

Темы: СШАмир
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, обновленоОПЗЖ возобновила памятник дружбы народов Украины и России, но его тут же снесли

Дело катеров от "Кузни на Рыбальском": генерала Павловского арестовали

Украина готовится к вспышке COVID из-за штамма вируса "Дельта"

В ЕС считают "очень вероятным", что потребуется третья доза вакцины – СМИ

документ, обновлено от 11:01Зеленский созвал внеочередное заседание ВР: рассмотрят легализацию каннабиса

COVID-вакцина Pfizer стала доступной для всех желающих в центрах вакцинации

Все новости...
США
Жара в Калифорнии вызвала масштабные пожары, эвакуировали почти 3 тысячи человек
США ввели новые санкции против ряда российских компаний и нескольких физлиц
Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США
Последние новости
16:16
"Доступной ипотеки" уже выдали на 470 миллионов
15:51
В Таиланде будут смешивать вакцины Sinovac и AstraZeneca для лучшей защиты против COVID-19
15:38
В центре Киева начали сносить модернистский фасад "Цветов Украины"
15:35
Литва дополнительно усилит армией границу с Беларусью из-за ситуации с мигрантами
15:32
Часть Украины накроют грозы, на остальной территории будет жара
15:23
В Молдове посчитали 100% протоколов: уверенно победила партия Санду
14:58
таблицаТри четверти украинцев не доверяют партиям
14:53
Ученые обнаружили механизм, который может помочь остановить метастазы в онкобольных
14:50
фото, обновленоОПЗЖ возобновила памятник дружбы народов Украины и России, но его тут же снесли
14:39
Дело катеров от "Кузни на Рыбальском": генерала Павловского арестовали
Все новости...