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США отправили экспертов в Гаити, чтобы определиться с помощью

Воскресенье, 11 июля 2021, 22:59
США отправили экспертов в Гаити, чтобы определиться с помощью

Группа экспертов по безопасности и правоохранительным органам США отправляется в Гаити, чтобы определить, какую помощь Вашингтон может оказать после убийства президента страны.

Источник: официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире Fox News, сообщает Reuters

Прямая речь: "Сегодня межведомственная группа в основном из Министерства внутренней безопасности и ФБР направляется на Гаити, чтобы посмотреть, чем мы можем помочь в процессе расследования".

"Вот где наша энергия лучше всего применяется прямо сейчас – чтобы помочь им взять себя в руки, расследовать этот инцидент и выяснить, кто виноват... и как лучше всего привлечь их к ответственности".

Детали: Высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал Reuters, что Джо Байден будет проинформирован командой экспертов, когда она вернется, и "затем примет решение о дальнейших действиях".

Предыстория:

  • Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции, его жена была ранена.
  • Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.
  • Правоохранители Гаити считают, что к убийству причастна группа из 26 колумбийцев и 2 американцев, 17 человек задержаны. Кроме того, на территории посольства Тайваня в Гаити задержали 11 подозреваемых.
  • Республика Гаити обратилась к США и ООН за помощью в защите ключевой инфраструктуры, такой как аэропорт и порты, после убийства президента Жовенеля Моиза.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАмир
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