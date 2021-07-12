Заарештували підозрюваного в організації вбивства президента Гаїті 

На Гаїті заарештували громадянина США гаїтянського походження, якого підозрюють в організації вбивства президента Жовенеля Моїза.

Джерело: Associated Press

Деталі: За словами начальника поліції Леона Шарля, йдеться про 63-річного громадянина США гаїтянського походження Крістіана Еммануеля Саньона, який, за версією поліції, найняв кілерів, які вбили президента Моїза.

Поліція Гаїті повідомила, що підозрюваний прилетів на Гаїті на приватному літаку разом із 6-ма охоронцями-колумбійцями, щоб здійснити переворот і самому стати президентом Гаїті.

Відзначається, що у змові були ще два чиновника, чиїх імен не назвали.

Під час обшуку у будинку затриманого знайшли капелюх з логотипом Управління по боротьбі з наркотиками США, 20 коробок з кулями, частини зброї, чотири автомобільних номера Домініканської Республіки і листування з невідомими особами.

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