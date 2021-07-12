Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Заарештували підозрюваного в організації вбивства президента Гаїті 

Понеділок, 12 липня 2021, 16:37

На Гаїті заарештували громадянина США гаїтянського походження, якого підозрюють в організації вбивства президента Жовенеля Моїза.

Джерело: Associated Press

Деталі: За словами начальника поліції Леона Шарля, йдеться про 63-річного громадянина США гаїтянського походження Крістіана Еммануеля Саньона, який, за версією поліції, найняв кілерів, які вбили президента Моїза.

Поліція Гаїті повідомила, що підозрюваний прилетів на Гаїті на приватному літаку разом із 6-ма охоронцями-колумбійцями, щоб здійснити переворот і самому стати президентом Гаїті.

Відзначається, що у змові були ще два чиновника, чиїх імен не назвали.

Під час обшуку у будинку затриманого знайшли капелюх з логотипом Управління по боротьбі з наркотиками США, 20 коробок з кулями, частини зброї, чотири автомобільних номера Домініканської Республіки і листування з невідомими особами.

Передісторія:

  • Президент Гаїті Жовенель Моїз загинувпід час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.
  • Імовірних убивць Моїза затримали.
  • Правоохоронці Гаїті вважають, що до вбивства їхнього президента Жовенеля Моїза причетна група з 26 колумбійців і 2 американців, 17 осіб затримали. Крім того, на території посольства Тайваню в Гаїті затримали 11 підозрюваних.
  • Республіка Гаїті звернулася до США і ООН по допомогу в захисті ключової інфраструктури, такої як аеропорт і порти, після вбивства президента Жовенеля Моїза.

Українська правда
Теми: вбивствополіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Індонезія стала лідером у світі за поширеністю COVID-19

У США до вакцини J&J додали попередження про рідкісний синдром

Зустріч Зеленського і Меркель завершилася

Меркель виступає за імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство

інфографікаВідомства МВС купують квартири у фігурантів своїх розслідувань – ЗМІ

Меркель: Україна повинна залишитись транзитером газу попри "Північний потік-2"

Усі новини...
вбивство
Бойовики в Нігерії вбили 35 людей
Вдова президента Гаїті вперше після його вбивства зробила заяву
Вбивство президента Гаїті: затримано колумбійців та американців
Останні новини
07:10
Обвал біля Маямі: кількість загиблих зросла до 94
06:11
Індонезія стала лідером у світі за поширеністю COVID-19
05:24
За рік кількість нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви зросла в 22 рази
04:40
У ВООЗ порадили не змішувати вакцини проти COVID-19
03:50
ООН: Під час пандемії у світі різко зріс голод
03:02
Понад 40 людей загинули в пожежі в лікарні в Іраку — імовірно вибухнув кисневий балон
02:09
У США до вакцини J&J додали попередження про рідкісний синдром
01:20
Зустріч Зеленського і Меркель завершилася
00:35
Зеленський: Всі країни мають тиснути на Росію для проведення “Норманді”
23:55
Меркель виступає за імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство
Усі новини...