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Арестовали подозреваемого в организации убийства президента Гаити

Понедельник, 12 июля 2021, 16:37

На Гаити арестовали гражданина США гаитянского происхождения, которого подозревают в организации убийства президента Жовенеля Моиза.

Источник: Associated Press

Детали: По словам начальника полиции Леона Шарля, речь идет о 63-летнем гражданине США гаитянского происхождения Кристиане Эммануэле Саноне, который, по версии полиции, нанял киллеров, которые убили президента Моиза.

Полиция Гаити сообщила, что подозреваемый прилетел на Гаити на частном самолете вместе с 6-ю охранниками-колумбийцами, чтобы совершить переворот и самому стать президентом Гаити.

Отмечается, что в заговоре были еще два чиновника, чьих имен не назвали.

Также сообщили, что во время обыска в доме задержанного нашли шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, 20 коробок с пулями, части оружия, четыре автомобильных номера Доминиканской Республики и переписку с неизвестными лицами.

Предыстория:

  • Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции, его жена была ранена.
  • Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.
  • Правоохранители Гаити считают, что к убийству причастна группа из 26 колумбийцев и 2 американцев, 17 человек задержаны. Кроме того, на территории посольства Тайваня в Гаити задержали 11 подозреваемых.
  • Республика Гаити обратилась к США и ООН за помощью в защите ключевой инфраструктуры, такой как аэропорт и порты, после убийства президента Жовенеля Моиза.

Украинская правда
Темы: убийствополиция
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