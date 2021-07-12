Арестовали подозреваемого в организации убийства президента Гаити

На Гаити арестовали гражданина США гаитянского происхождения, которого подозревают в организации убийства президента Жовенеля Моиза.

Источник: Associated Press

Детали: По словам начальника полиции Леона Шарля, речь идет о 63-летнем гражданине США гаитянского происхождения Кристиане Эммануэле Саноне, который, по версии полиции, нанял киллеров, которые убили президента Моиза.

Полиция Гаити сообщила, что подозреваемый прилетел на Гаити на частном самолете вместе с 6-ю охранниками-колумбийцами, чтобы совершить переворот и самому стать президентом Гаити.

Отмечается, что в заговоре были еще два чиновника, чьих имен не назвали.

Также сообщили, что во время обыска в доме задержанного нашли шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, 20 коробок с пулями, части оружия, четыре автомобильных номера Доминиканской Республики и переписку с неизвестными лицами.

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