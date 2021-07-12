Путін: Росіян в Україні змушують відректися від свого коріння

Президент Росії Володимир Путін заявив, що західні партнери реалізують в Україні проект "анти-Росія" і переживає, що російський народ може зменшитися на мільйони.

Джерело: сайт Кремля

Пряма мова: "Крок за кроком Україну втягували до небезпечної геополітичної гри, мета якої – перетворити Україну на бар’єр між Європою і Росією, на плацдарм проти Росії.

Неминуче прийшов час, коли концепція "Україна – не Росія" вже не влаштовувала. Потрібна була "анти-Росія", з чим ми ніколи не змиримося…

І найогидніше, що росіян в Україні змушують не лише відректися від свого коріння, від поколінь предків, а й повірити в те, що Росія – їхній ворог".

Деталі: Путін вважає, що замовниками "цього проекту" є Захід і це робиться не в інтересах України.

Також президент Росії заявив, що західні партнери у лютому 2014 року використали невдоволення людей і втрутилися у внутрішні справи України і, за словами Путіна, "підтримали переворот".

Пряма мова: "Його тараном виступили радикальні націоналістичні угруповання. Їхні гасла, ідеологія, відверта агресивна русофобія багато в чому й стали визначати державну політику в Україні".

На думку Путіна, під удар відтоді потрапило все, що об’єднувало і зближувало росіян і українців: "Перш за все – російська мова... Потім був закон про "очищення влади", закон про освіту, що практично викреслив російську мову з навчального процесу… І нарешті… законопроект про "корінні народи".

Путін порівнює з "зброєю масового ураження" формування етнічно чистої української держави, агресивно налаштованої щодо Росії.

Президент Росії переймається, що через розрив росіян і українців - "сукупно російський народ може зменшитися на сотні тисяч, а то й на мільйони".

Крім того, Путін вважає, що мільйони мешканців України відкинули проект "анти-Росія": "Кримчани і севастопольці зробили свій історичний вибір. А люди на Південному Сході мирно намагалися відстояти свою позицію. Проте всіх їх, включно з дітьми, записали до сепаратистів і терористів".

За його словами, "Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство" в Україні.

Також він заявив, що "автори проекту "анти-Росія" так налаштовують українську політичну систему, щоб мінялися президенти, депутати, міністри, але ворожнеча до Росії зберігалась.

Він також переконаний, що "справжня суверенність України можлива лише в партнерстві з РФ".

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