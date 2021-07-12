Путін: Росіян в Україні змушують відректися від свого коріння
Президент Росії Володимир Путін заявив, що західні партнери реалізують в Україні проект "анти-Росія" і переживає, що російський народ може зменшитися на мільйони.
Джерело: сайт Кремля
Пряма мова: "Крок за кроком Україну втягували до небезпечної геополітичної гри, мета якої – перетворити Україну на бар’єр між Європою і Росією, на плацдарм проти Росії.
Неминуче прийшов час, коли концепція "Україна – не Росія" вже не влаштовувала. Потрібна була "анти-Росія", з чим ми ніколи не змиримося…
І найогидніше, що росіян в Україні змушують не лише відректися від свого коріння, від поколінь предків, а й повірити в те, що Росія – їхній ворог".
Деталі: Путін вважає, що замовниками "цього проекту" є Захід і це робиться не в інтересах України.
Також президент Росії заявив, що західні партнери у лютому 2014 року використали невдоволення людей і втрутилися у внутрішні справи України і, за словами Путіна, "підтримали переворот".
Пряма мова: "Його тараном виступили радикальні націоналістичні угруповання. Їхні гасла, ідеологія, відверта агресивна русофобія багато в чому й стали визначати державну політику в Україні".
На думку Путіна, під удар відтоді потрапило все, що об’єднувало і зближувало росіян і українців: "Перш за все – російська мова... Потім був закон про "очищення влади", закон про освіту, що практично викреслив російську мову з навчального процесу… І нарешті… законопроект про "корінні народи".
Путін порівнює з "зброєю масового ураження" формування етнічно чистої української держави, агресивно налаштованої щодо Росії.
Президент Росії переймається, що через розрив росіян і українців - "сукупно російський народ може зменшитися на сотні тисяч, а то й на мільйони".
Крім того, Путін вважає, що мільйони мешканців України відкинули проект "анти-Росія": "Кримчани і севастопольці зробили свій історичний вибір. А люди на Південному Сході мирно намагалися відстояти свою позицію. Проте всіх їх, включно з дітьми, записали до сепаратистів і терористів".
За його словами, "Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство" в Україні.
Також він заявив, що "автори проекту "анти-Росія" так налаштовують українську політичну систему, щоб мінялися президенти, депутати, міністри, але ворожнеча до Росії зберігалась.
Він також переконаний, що "справжня суверенність України можлива лише в партнерстві з РФ".
Передісторія:
- Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".
- Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва".
- 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
- Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.