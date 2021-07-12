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Путин: Россиян в Украине заставляют отречься от своих корней

Понедельник, 12 июля 2021, 18:49
Путин: Россиян в Украине заставляют отречься от своих корней

Президент России Владимир Путин заявил, что западные партнеры реализуют в Украине проект "анти-Россия" и переживает, что российский народ может уменьшиться на миллионы.

Источник: сайт Кремля

Прямая речь: "Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой - превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России.

Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина - не Россия" уже не устраивала. Нужна была "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся...

И самое отвратительное, что россиян в Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия - их враг".

Детали: Путин считает, что заказчиками "этого проекта" есть Запад и это делается не в интересах Украины.

Также президент России заявил, что западные партнеры в феврале 2014 использовали недовольство людей и вмешались во внутренние дела Украины и, по словам Путина, "поддержали переворот".

Прямая речь: "Его тараном выступили радикальные националистические группировки. Их лозунги, идеология, откровенная агрессивная русофобия во многом и стали определять государственную политику в Украине".

По мнению Путина, под удар с тех пор попало все, что объединяло и сближало россиян и украинцев: "Прежде всего - российский язык ... Потом был закон об "очищении власти", закон об образовании, практически вычеркнул российский язык из учебного процесса... И наконец... законопроект о "коренных народах".

Путин сравнивает с "оружием массового поражения" формирование "этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного в отношении России".

Президент России переживает, что из-за разрыва россиян и украинцев - "совокупно российский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы".

Кроме того, Путин считает, что миллионы жителей Украины отвергли проект "анти-Россия": "Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Однако всех их, включая детей, записали к сепаратистам и террористам".

По его словам, "Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство" в Украине.

Также он заявил, что "авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но вражда к России сохранялась.

Он также убежден, что "настоящая суверенность Украины возможна лишь в партнерстве с РФ".

Предыстория:

  • Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".
  • Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева".
  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который  "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Украинская правда

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Темы: ПутинРосcияУкраина
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