Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин: Россиян в Украине заставляют отречься от своих корней

Понедельник, 12 июля 2021, 18:49

Президент России Владимир Путин заявил, что западные партнеры реализуют в Украине проект "анти-Россия" и переживает, что российский народ может уменьшиться на миллионы.

Источник: сайт Кремля

Прямая речь: "Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой - превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России.

Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина - не Россия" уже не устраивала. Нужна была "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся...

И самое отвратительное, что россиян в Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия - их враг".

Детали: Путин считает, что заказчиками "этого проекта" есть Запад и это делается не в интересах Украины.

Также президент России заявил, что западные партнеры в феврале 2014 использовали недовольство людей и вмешались во внутренние дела Украины и, по словам Путина, "поддержали переворот".

Прямая речь: "Его тараном выступили радикальные националистические группировки. Их лозунги, идеология, откровенная агрессивная русофобия во многом и стали определять государственную политику в Украине".

По мнению Путина, под удар с тех пор попало все, что объединяло и сближало россиян и украинцев: "Прежде всего - российский язык ... Потом был закон об "очищении власти", закон об образовании, практически вычеркнул российский язык из учебного процесса... И наконец... законопроект о "коренных народах".

Путин сравнивает с "оружием массового поражения" формирование "этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного в отношении России".

Президент России переживает, что из-за разрыва россиян и украинцев - "совокупно российский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы".

Кроме того, Путин считает, что миллионы жителей Украины отвергли проект "анти-Россия": "Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Однако всех их, включая детей, записали к сепаратистам и террористам".

По его словам, "Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство" в Украине.

Также он заявил, что "авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но вражда к России сохранялась.

Он также убежден, что "настоящая суверенность Украины возможна лишь в партнерстве с РФ".

Предыстория:

  • Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".
  • Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева".
  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который  "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Украинская правда
Темы: ПутинРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: встреча Меркель и Зеленского, статья Путина

Индонезия стала лидером в мире по распространенности COVID-19

В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины против COVID-19

В США к вакцине J&J добавили предупреждение о редком синдроме

Встреча Зеленского и Меркель завершилась

Меркель выступает за имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство

Все новости...
Путин
Путин в статье намекает, что независимую Украину создали большевики
Путин опубликовал на украинском языке статью "о единстве русских и украинцев"
Михаил Зыгарь: В России борьба между разными партиями и кандидатами  сейчас происходит даже не под ковром, а под плинтусом
Последние новости
09:23
В Южной Корее из-за COVID-19 запретили быструю музыку в тренажерных залах
09:17
Официальный курс: гривня укрепилась
09:08
Гимнаста Верняева дисквалифицировали – он не поедет на Олимпиаду в Токио
08:53
Правительство Чехии поддержало проект, предусматривающий компенсацию за взрывы в Врбетице
08:46
83 тысячи прививок за день: после выходных темп вакцинации восстанавливается
08:35
Франция и Греция сделали обязательной вакцинацию медицинских работников
08:22
481 больной украинец и 249 госпитализированных –суточная статистика COVID
08:00
Главные новости понедельника и ночи: встреча Меркель и Зеленского, статья Путина
07:10
Обвал у Майами: число погибших возросло до 94
06:11
Индонезия стала лидером в мире по распространенности COVID-19
Все новости...