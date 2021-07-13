"Голос" підтримає відставку Авакова, "ЄС" - ще думає
Партія "Голос" повідомила, що голосуватиме за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, а "Європейська солідарність" ухвалить рішення 14 липня.
Джерело: сайт "Голосу", джерела УП в "Європейській солідарності"
Деталі: У "Голосі" повідомили, що підтримають відставку Авакова.
У партії впевнені, що відставка міністра "не вирішить проблему з нереформованою системою".
Також "Голос" закликає владу обговорити кандидатуру нового глави МВС з парламентом перед її винесенням.
Джерела УП в "Європейській солідарності" повідомили, що у середу вирішуватимуть, як голосуватимуть за відставку Авакова.
Нагадаємо: У червні 2020 року представники фракції "Голос" подали на реєстрацію у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Авакова.
Передісторія:
- Аваков звільняється з посади — він очолює міністерство з 2014 року.
- Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" представив голову правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського як кандидата на посаду очільника МВС.
- Голосування за відставку Авакова та призначення Монастирського планується на засіданні у четвер.
- Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко повідомила, що її фракція не голосуватиме за відставку Авакова.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія очікує щонайменше 300 голосів за відставку Авакова.