"Голос" підтримає відставку Авакова, "ЄС" - ще думає

Партія "Голос" повідомила, що голосуватиме за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, а "Європейська солідарність" ухвалить рішення 14 липня.

Джерело: сайт "Голосу", джерела УП в "Європейській солідарності"

Деталі: У "Голосі" повідомили, що підтримають відставку Авакова.

У партії впевнені, що відставка міністра "не вирішить проблему з нереформованою системою".

Також "Голос" закликає владу обговорити кандидатуру нового глави МВС з парламентом перед її винесенням.

Джерела УП в "Європейській солідарності" повідомили, що у середу вирішуватимуть, як голосуватимуть за відставку Авакова.

Нагадаємо: У червні 2020 року представники фракції "Голос" подали на реєстрацію у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Авакова.

Передісторія: