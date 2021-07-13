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"Голос" підтримає відставку Авакова, "ЄС" - ще думає

Вівторок, 13 липня 2021, 21:33

Партія "Голос" повідомила, що голосуватиме за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, а "Європейська солідарність" ухвалить рішення 14 липня.

Джерело: сайт "Голосу", джерела УП в "Європейській солідарності"

Деталі: У "Голосі" повідомили, що підтримають відставку Авакова.

У партії впевнені, що відставка міністра "не вирішить проблему з нереформованою системою".

Також "Голос" закликає владу обговорити кандидатуру нового глави МВС з парламентом перед її винесенням.

Джерела УП в "Європейській солідарності" повідомили, що у середу вирішуватимуть, як голосуватимуть за відставку Авакова.

Нагадаємо: У червні 2020 року представники фракції "Голос" подали на реєстрацію у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Авакова.

Передісторія:

  • Аваков звільняється з посади — він очолює міністерство з 2014 року.
  • Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" представив голову правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського як кандидата на посаду очільника МВС.
  • Голосування за відставку Авакова та призначення Монастирського планується на засіданні у четвер.
  • Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко повідомила, що її фракція не голосуватиме за відставку Авакова.
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія очікує щонайменше 300 голосів за відставку Авакова.

Українська правда
Теми: АваковГолосЄвропейська солідарністьВерховна Радазвільнення


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