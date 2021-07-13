Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Голос" поддержит отставку Авакова, "ЕС" - еще думает

Вторник, 13 июля 2021, 21:33
Голос поддержит отставку Авакова, ЕС - еще думает

Партия "Голос" сообщила, что будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, а "Европейская солидарность" примет решение 14 июля.

Источник: сайт "Голоса", источники УП в "Европейской солидарности"

Детали: В "Голосе" сообщили, что поддержат отставку Авакова.

В партии уверены, что отставка министра "не решит проблемы с нереформированной системой".

Также "Голос" призывает власть обсудить кандидатуру нового главы МВД с парламентом перед ее вынесением.

Источники УП в "Европейской солидарности" сообщили, что в среду будут решать, как голосовать за отставку Авакова.

Предыстория:

  • Аваков увольняется с должности — он возглавляет министерство с 2014 года.
  • Зеленский во время заседания фракции "Слуга народу" представил главу правоохранительного комитета Ради Дениса Монастырского как кандидата на должность главы МВД.
  • Голосование за отставку Авакова и назначение Монастырского планируется на заседании в четверг.
  • Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что ее фракция не будет голосовать за отставку Авакова.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковГолосЕвропейская солидарностьВерховная Радаувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: