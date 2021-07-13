"Голос" поддержит отставку Авакова, "ЕС" - еще думает
Вторник, 13 июля 2021, 21:33
Партия "Голос" сообщила, что будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, а "Европейская солидарность" примет решение 14 июля.
Источник: сайт "Голоса", источники УП в "Европейской солидарности"
Детали: В "Голосе" сообщили, что поддержат отставку Авакова.
В партии уверены, что отставка министра "не решит проблемы с нереформированной системой".
Также "Голос" призывает власть обсудить кандидатуру нового главы МВД с парламентом перед ее вынесением.
Источники УП в "Европейской солидарности" сообщили, что в среду будут решать, как голосовать за отставку Авакова.
Предыстория:
- Аваков увольняется с должности — он возглавляет министерство с 2014 года.
- Зеленский во время заседания фракции "Слуга народу" представил главу правоохранительного комитета Ради Дениса Монастырского как кандидата на должность главы МВД.
- Голосование за отставку Авакова и назначение Монастырского планируется на заседании в четверг.
- Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что ее фракция не будет голосовать за отставку Авакова.
Украинская правда