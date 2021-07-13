"Голос" поддержит отставку Авакова, "ЕС" - еще думает

Партия "Голос" сообщила, что будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, а "Европейская солидарность" примет решение 14 июля.

Источник: сайт "Голоса", источники УП в "Европейской солидарности"

Детали: В "Голосе" сообщили, что поддержат отставку Авакова.

В партии уверены, что отставка министра "не решит проблемы с нереформированной системой".

Также "Голос" призывает власть обсудить кандидатуру нового главы МВД с парламентом перед ее вынесением.

Источники УП в "Европейской солидарности" сообщили, что в среду будут решать, как голосовать за отставку Авакова.

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