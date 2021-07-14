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КС: Закон про функціонування української мови як державної конституційний

Середа, 14 липня 2021, 16:12
КС: Закон про функціонування української мови як державної конституційний

Конституційний суд визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Джерело: керівниця управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар’яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Суд ухвалив рішення. Визнав закон конституційним".

Деталі: Повний текст рішення і більше інформації у КС пообіцяли надати 15 липня. 

Велика палата Конституційного суду України з 10-ї ранку розглядала справу за конституційним поданням Вадима Новинського та 50 його однодумців щодо відповідності Конституції України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

На винесення рішення за цим поданням у КС пішов рік.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь привітав рішення Конституційного суду про конституційність закону про фукнціонування української.

Передісторія:

  • 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", але чинності він набув у липні, коли президентом уже став Володимир Зеленський. Закон робить українську мову обов’язковою для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
  • 21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата з вимогою перевірити на конституційність закон про українську мову. Подання вносили депутати "Опозиційного блоку", зокрема Вадим Новинський і Нестор Шуфрич.
  • 7 липня 2020 року КС розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
  • Стаття 10 Конституції мовить, що державною мовою в Україні є українська мова.

Читайте також: "Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"

Українська правда

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Теми: КСмовазаконодавствоВерховна Рада
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