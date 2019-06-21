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Група нардепів поскаржилась у КС на закон про мову

П'ятниця, 21 червня 2019, 16:56

До Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата, які вимагають перевірити на конституційність закон про українську мову.

Про це 21 червня повідомляє прес-служба КС.

"До Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII", - йдеться в повідомленні.

Одним із ініціаторів подання був нардеп Вадим Новинський.

Нардепи вважають, що закон не відповідає Конституції і не врегульовує порядок застосування мов національних меншин, а деякі законодавчі положення "фактично означатимуть дискримінацію російськомовних громадян".

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Нагадаємо:

  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
  • Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і попросила скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
  • 20 травня Члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого російською делегацією щодо українського закону про мову.

Українська правда

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Теми: моваКонституція
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