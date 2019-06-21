Група нардепів поскаржилась у КС на закон про мову

До Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата, які вимагають перевірити на конституційність закон про українську мову.

Про це 21 червня повідомляє прес-служба КС.

"До Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII", - йдеться в повідомленні.

Одним із ініціаторів подання був нардеп Вадим Новинський.

Нардепи вважають, що закон не відповідає Конституції і не врегульовує порядок застосування мов національних меншин, а деякі законодавчі положення "фактично означатимуть дискримінацію російськомовних громадян".

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