Група нардепів поскаржилась у КС на закон про мову
До Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата, які вимагають перевірити на конституційність закон про українську мову.
Про це 21 червня повідомляє прес-служба КС.
"До Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII", - йдеться в повідомленні.
Одним із ініціаторів подання був нардеп Вадим Новинський.
Нардепи вважають, що закон не відповідає Конституції і не врегульовує порядок застосування мов національних меншин, а деякі законодавчі положення "фактично означатимуть дискримінацію російськомовних громадян".
Читайте також: "Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"
Нагадаємо:
- 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
- За це рішення проголосували 278 парламентарів.
- Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
- Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і попросила скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
- 20 травня Члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого російською делегацією щодо українського закону про мову.