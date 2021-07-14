КС: Закон о функционировании украинского языка как государственного конституционный
Конституционный суд признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Источник: руководитель управления коммуникаций и международного сотрудничества КСУ Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Суд принял решение. Признал закон конституционным".
Детали: Полный текст решения и больше информации в КС пообещали предоставить 15 июля.
Большая палата Конституционного суда Украины с 10 утра рассматривала дело по конституционному представлению Вадима Новинского и 50 его единомышленников о соответствии Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
На вынесение решения по этому представлению у КС ушел год.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень приветствовал решение Конституционного суда о конституционности закона о функционировании украинского.
Предыстория:
- 25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но в силу он вступил в июле, когда президентом уже стал Владимир Зеленский. Закон делает украинский язык обязательным для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
- 21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата с требованием проверить на конституционность закон об украинском языке. Представление вносили депутаты "Оппозиционного блока", в частности Вадим Новинский и Нестор Шуфрич.
- 7 июля 2020 года КС начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- Статья 10 Конституции гласит, что государственным языком в Украине является украинский язык.
Читайте также: "Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания"