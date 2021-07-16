Монастырский о деле Шеремета: Дождусь решения суда, тогда будут выводы

Кандидат на должность министра внутренних дел Денис Монастырский будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

Источник: заседание Верховной Рады

Прямая речь: "По резонансным производствам, в том числе по делу Шеремета. Сейчас дело находится в суде. Давайте дождемся этих результатов и после этого уже будут сделаны необходимые выводы по работе и качеству правоохранительной системы".

Детали: После представления Верховная Рада проголосовала за назначение Монастырского министром внутренних дел.

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