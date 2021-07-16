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Монастырский о деле Шеремета: Дождусь решения суда, тогда будут выводы

Пятница, 16 июля 2021, 12:04

Кандидат на должность министра внутренних дел Денис Монастырский будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

Источник: заседание Верховной Рады

Прямая речь: "По резонансным производствам, в том числе по делу Шеремета. Сейчас дело находится в суде. Давайте дождемся этих результатов и после этого уже будут сделаны необходимые выводы по работе и качеству правоохранительной системы".

Детали: После представления Верховная Рада проголосовала за назначение Монастырского министром внутренних дел.

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждала, что он вышеубийцы. Адвокаты Дугарь настаивали, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета
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