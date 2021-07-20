У Києві вшановують пам’ять журналіста Шеремета, вбитого 5 років тому
У центрі Києва вшановують пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибухівки, підкладеної під автомобіль.
Джерело: журналісти "Української правди"
Деталі: Колеги та друзі Шеремета прийшли у вівторок зранку на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де рівно 5 років тому в цей час стався вибух.
Люди принесли плакат "Політична справа Павла Шеремета".
За 5 років слідство не встановило замовників вбивства журналіста. Справу щодо тих, кого МВС вважає виконавцями, розглядає суд.
Запитання "Хто вбив Павла?" досі залишається відкритим.
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Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
- 19 червня 2021 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з Яною Дугарь, що проходить у справі Шеремета як підозрювана.
- 15 липня Арсена Авакова відправили у відставку з посади голови МВС, а 16 липня новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.
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