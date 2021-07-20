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У Києві вшановують пам’ять журналіста Шеремета, вбитого 5 років тому

Вівторок, 20 липня 2021, 08:25

У центрі Києва вшановують пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибухівки, підкладеної під автомобіль.

Джерело: журналісти "Української правди"

Деталі: Колеги та друзі Шеремета прийшли у вівторок зранку на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де рівно 5 років тому в цей час стався вибух. 

Люди принесли плакат "Політична справа Павла Шеремета".

За 5 років слідство не встановило замовників вбивства журналіста. Справу щодо тих, кого МВС вважає виконавцями, розглядає суд.

Запитання "Хто вбив Павла?" досі залишається відкритим.

 
5 років без Павла
Фото Дмитра Ларіна, УП
 
 
 
 
 
 
 

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. 
  • 19 червня 2021 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з Яною Дугарь, що проходить у справі Шеремета як підозрювана.
  • 15 липня Арсена Авакова відправили у відставку з посади голови МВС, а 16 липня новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.

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Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Олена Рощенко, УП
Теми: Справа ШереметавбивствоЗМІ


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