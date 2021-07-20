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В Киеве вспоминают журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад

Вторник, 20 июля 2021, 08:25

В центре Киева люди собрались почтить память журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрывчатки, подложенной под автомобиль.

Источник: журналисты "Украинской правды"

Детали: Коллеги и друзья Шеремета пришли во вторник утром на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где ровно 5 лет назад в это время произошел взрыв.

Люди принесли плакат "Политическая дело Павла Шеремета".

За 5 лет следствие не установило заказчиков убийства журналиста. Дело в отношении тех, кого МВД считает исполнителями, рассматривает суд.

Вопрос "Кто убил Павла?" остается открытым.

 
5 лет без Павла
Фото Дмитрия Ларина, УП
 
 
 
 
 
 
 

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
  • 19 июня 2021 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с Яной Дугарь, которая проходит по делу Шеремета как подозреваемая.
  • 15 июля Арсена Авакова отправили в отставку с должности главы МВД, а 16 июля новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

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Алена Рощенко, УП
Темы: Дело ШереметаубийствоСМИ
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