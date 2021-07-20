В Киеве вспоминают журналиста Шеремета, убитого 5 лет назад

В центре Киева люди собрались почтить память журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрывчатки, подложенной под автомобиль.

Источник: журналисты "Украинской правды"

Детали: Коллеги и друзья Шеремета пришли во вторник утром на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где ровно 5 лет назад в это время произошел взрыв.

Люди принесли плакат "Политическая дело Павла Шеремета".

За 5 лет следствие не установило заказчиков убийства журналиста. Дело в отношении тех, кого МВД считает исполнителями, рассматривает суд.

Вопрос "Кто убил Павла?" остается открытым.

5 лет без Павла Фото Дмитрия Ларина, УП

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Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

19 июня 2021 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с Яной Дугарь, которая проходит по делу Шеремета как подозреваемая.

15 июля Арсена Авакова отправили в отставку с должности главы МВД, а 16 июля новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

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