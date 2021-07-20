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ВРП виступила різко проти вирішальної ролі міжнародників у судовій реформі

Вівторок, 20 липня 2021, 13:17

Вища рада правосуддя перед позачерговим засіданням Верховної Ради закликає народних депутатів скасувати ухвалення законопроєкту №5068 і відправити його на доопрацювання.

Джерело: заява ВРП 

Дослівно ВРП: "Законопроєкт наділяє функцією здійснення тотального контролю міжнародників та експертів, які існуватимуть та діятимуть всупереч Конституції України та виконуватимуть функцію з "очищення" ВРП від діючих членів і в такий спосіб узурпують судову владу у країні.

Така "судова реформа" приречена на провал, скасування, призведе до втрати часу, грошей та безповоротної втрати довіри громадян до влади в Україні, насамперед судової.

Вища рада правосуддя закликає народних депутатів України переглянути ключові питання законопроєкту № 5068, які стосуються ролі міжнародних експертів у формуванні державних органів України.

Вища рада правосуддя закликає не допустити розбалансування та колапс судової влади в Україні та сподівається на формування ВККСУ та ВРП на засадах Конституції та законів України, відповідно до норм міжнародного права".

Деталі: 14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5068 "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя".

20 липня о 14:00 парламент збирається на позачергове засідання. 

До порядку денного включено питання щодо скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону №5068.

Вища рада правосуддя має 7 аргументів проти нього (дослівно ключове): 

  1. Неконституційність норм законопроєкту №5068;
  2. Законопроєкт №5068 не відповідає зобов’язанням України перед МВФ;
  3. Перекладання відповідальності за реформу на іноземців;
  4. Жоден суд, орган судової влади чи суддівська асоціація не підтримали законопроєкт №5068;
  5. При реформуванні ВРП ключовим має стати голос суб’єктів призначення;
  6. Блокування роботи ВРП призведе до колапсу судової влади;
  7. Зміна прізвищ – це "справжня судова реформа"?

Серед іншого, ВРП заявляє, що норми закону не відповідають Конституції України, висновкам Конституційного Суду та міжнародним стандартам. Мовляв, в Етичної ради буде право "вето" на призначення особи через її недоброчесність, тобто вона отримає владні повноваження та функції з контролю за суб’єктами формування ВРП, хоча не є органом державної влади. Подібне КС уже визнавав неконституційним. 

ВРП стверджує, що законопроект №5068 перекладає відповідальність за перебіг та результати змін з громадян та державних органів України на кількох іноземних експертів, які не будуть відповідати перед законодавством чи народом України.

За твердженням ВРП, усі категорично проти, щоб вирішальний голос у питаннях віддавався міжнародним експертам – останні мають виконувати "виключно дорадчу функцію" у формуванні судових органів в Україні.

Вища рада правосуддя закликає нардепів доопрацювати законопроєкт №5068 задля недопущення "конституційної кризи та колапсу судової влади".

Цьому передувало: 14 липня Верховна Рада ухвалила законопроект №5068, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Однак народні депутати зареєстрували 4 проєкти постанов, які блокують його підписання.

29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Олена Рощенко, УП
Теми: ВРПсудреформиВерховна Радазаконодавство


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