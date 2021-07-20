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ВСП выступил резко против решающей роли международников в судебной реформе

Вторник, 20 июля 2021, 13:17
ВСП выступил резко против решающей роли международников в судебной реформе

Высший совет правосудия перед внеочередным заседанием Верховной Рады призывает народных депутатов отменить принятие законопроекта №5068 и отправить его на доработку.

Источник: заявление ВСП

Дословно ВСП: "Законопроект наделяет функцией осуществления тотального контроля международников и экспертов, которые будут существовать и действовать вопреки Конституции Украины и выполнять функцию по "очищению" ВСП от действующих членов и таким образом узурпируют судебную власть в стране.

Такая "судебная реформа" обречена на провал, отмену, приведет к потере времени, денег и безвозвратной утрате доверия граждан к власти в Украине, прежде всего судебной.

Высший совет правосудия призывает народных депутатов Украины пересмотреть ключевые вопросы законопроекта №5068, касающиеся роли международных экспертов в формировании государственных органов Украины.

Высший совет правосудия призывает не допустить разбалансировки и коллапса судебной власти в Украине и надеется на формирование ВККСУ и ВСП на основе Конституции и законов Украины, в соответствии с нормами международного права".

Детали: 14 июля Верховная Рада приняла законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия".

20 июля в 14:00 парламент собирается на внеочередное заседание.

В повестку дня включен вопрос об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта закона №5068.

Высший совет правосудия имеет 7 аргументов против него (дословно ключевое):

  1. Неконституционность норм законопроекта №5068;
  2. Законопроект №5068 не соответствует обязательствам Украины перед МВФ;
  3. Перекладывание ответственности за реформу на иностранцев;
  4. Ни один суд, орган судебной власти или судейская ассоциация не поддержали законопроект №5068;
  5. При реформировании ВСП ключевым должен стать голос субъектов назначения;
  6. Блокирование работы ВСП приведет к коллапсу судебной власти;
  7. Смена имен – это "истинная судебная реформа"?

Среди прочего, ВСП заявляет, что нормы закона не соответствуют Конституции Украины, выводам Конституционного Суда и международным стандартам. Мол, у Этического совета будет право "вето" на назначение человека из-за его недобропорядочности, то есть он получит властные полномочия и функции по контролю за субъектами формирования ВСП, хотя не является органом государственной власти. Подобное КС уже признавал неконституционным.

ВСП утверждает, что законопроект №5068 перекладывает ответственность за ход и результаты изменений с граждан и государственных органов Украины на нескольких иностранных экспертов, которые не будут отвечать перед законодательством или народом Украины.

По утверждению ВСП, все категорически против, чтобы решающий голос в вопросах отдавался международным экспертам – последние должны выполнять "исключительно совещательную функцию" в формировании судебных органов в Украине.

Высший совет правосудия призывает нардепов доработать законопроект №5068 для недопущения "конституционного кризиса и коллапса судебной власти".

Этому предшествовало: 14 июля Верховная Рада приняла законопроект №5068, который предусматривает проверку на добропорядочность членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Однако народные депутаты зарегистрировали 4 проекта постановлений, которые блокируют его подписание.

29 июня Верховная Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

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Темы: ВСПсудреформыВерховная Радазаконодательство
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